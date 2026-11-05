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Јокић уписао још један трипл-дабл, Денвер трећом четвртином срушио Торонто

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05.11.2026 07:05

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Никола Јокић, српски кошаркаш
Фото: AP Photo/Abbie Parr/Tanjug

Никола Јокић уписао је 32 поена, 11 асистенција и 10 скокова, а Денвер Нагетси су сјајном трећом четвртином у ноћи са сриједе на четвртак преокренули утакмицу и побиједили Торонто Рапторсе са 128:109.

Торонто је био бољи у првом полувремену и на одмор је отишао с предношћу од 67:64. У трећој четвртини Денвер је потпуно преузео контролу. Ту дионицу је добио са 41:15 и повео с 23 поена разлике.

Нагетси су у тој четвртини из игре шутирали 68,2 посто. Рапторси су у истом периоду промашили 18 од 23 шута. Побједа од 19 поена разлике најубједљивија је Денверова ове сезоне.

Јокићу трећи трипл-дабл

Јокић је у овој сезони трећи пут уписао трпл-дабл. На паркету је провео 30 минута и из игре је погодио 13 од 19 шутева. Имао је и три украдене лопте, највише у екипи.

Новајлија Брyс Хопкинс је с клупе постигао 18 поена, што му је најбољи учинак у каријери. Аарон Гордон је додао 17, а Јамал Мураy 14 поена и седам асистенција. Још шест играча Денвера имало је двоцифрен број поена.

Код Торонта је најбољи био РЈ Барет с 22 поена. То му је седма утакмица од посљедњих осам у којој је постигао најмање 20 поена. Скоти Барнес је уписао 17 поена, шест скокова, шест асистенција и три украдене лопте. Рапторси су у првом полувремену погодили девет од 19 тројки, а у другом само три од 15.

Денвер је овом побједом дошао до омјера 4-3, док Торонто има 4-4. Нагетси у суботу дочекују Индијану, а Рапторси у петак гостују код Милвакија.

(Кликс)

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кошарка

Денвер Нагетс

Јокић трипл дабл

утакмица

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