Logo

Дончић са 40 поена предводио Лејкерсе до побједе над Сакраментом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 07:20

Коментари:

0
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић загријава се уочи НБА утакмице против Торонто Репторса, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Scott Strazzante

Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса побиједили су Сакраменто кингсе на гостовању резултатом 116:103 (28:28, 33:26, 26:20, 29:29) у утакмици НБА лиге.

Најзаслужнији за тријумф екипе из Лос Анђелеса био је Лука Дончић са 40 поена.

Словенац је на паркету провео 35 минута, а уз одличан поентерски учинак забиљежио је и девет скокова и седам асистенција. Постигао је шест тројки из 13 покушаја, док је из игре шутирао 11/23.

Лејкерси су до шесте побједе у сезони стигли захваљујући прије свега одличној игри у другој и трећој четвртини.

Након изједначене прве дионице, у којој су обје екипе постигле по 28 поена, гости су преузели контролу над утакмицом.

Лос Анђелес је другу четвртину добио резултатом 33:26, а потом и трећу са 26:20, па је у посљедњих 12 минута ушао са предношћу од 13 поена (87:74).

Сакраменто је у завршној дионици покушао да се врати у меч, али није успио да угрози предност гостију, који су сачували вођство и уписали побједу.

У редовима Лејкерса значајан допринос пружио је и Остин Ривс са 21 поеном, Кеслер је додао 15, док су Вилијамсон и Секстон постигли по 10 поена.

У екипи Сакрамента најефикаснији је био Даријус Акуф са 22 поена и 12 скокова. Пратио га је Зак Лавин са 21 поеном, Сабонис је убацио 16 уз чак 17 скокова, док је Хантер додао 13, а Монк 12 поена.

Оба тима су имала по 32 одсто успјешности у шуту за три поена, међутим, Лејкерси су извели чак 38 слободних бацања, десет више од ривала, и били прецизни 34 пута.

Иако је Сакраменто имао више скокова (46:38), направио је превише изгубљених лопти (17).

Лејкерси сада имају учинак од шест побједа и два пораза, док су Кингси забиљежили шести пораз у седам одиграних утакмица, уз само један тријумф.

НБА резултати:

- Детроит – Филаделфија 106:112

- Вашингтон – Атланта 105:120

- Бостон – Милвоки 109:102

- Бруклин – Шарлот 114:104

- Њујорк – Чикаго 135:105

- Мемфис – Индијана 103:107

- Њу Орлеанс – Јута 120:113 (послије продужетка)

- Оклахома – Кливленд 124:116

- Хјустон – Минесота 107:117

- Денвер – Торонто 128:109

- Финикс – Портланд 119:132

- Сан Антонио – Далас 112:111

- Сакраменто – ЛА Лејкерс 103:116

- ЛА Клиперс – Мајами (резултат није наведен)

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лука Дончић

Лос Анђелес Лејкерси

утакмица

кошарка

Коментари (0)

Више из рубрике

Никола Јокић, српски кошаркаш

Кошарка

Јокић уписао још један трипл-дабл, Денвер трећом четвртином срушио Торонто

1 ч

0
Нови члан Игокее, Милутин Вујичић, који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.

Кошарка

Милутин Вујичић потписао вишегодишњи уговор са Игокеом

14 ч

0
Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић додаје лопту током другог полувремена утакмице НБА лиге против Мајами хита, одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Кошарка

НБА лига поништила казну за Луку Дончића

18 ч

0
НБА какву познајемо могла би ускоро да оде у историју

Кошарка

НБА какву познајемо могла би ускоро да оде у историју

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима