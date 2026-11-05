Дончић са 40 поена предводио Лејкерсе до побједе над Сакраментом

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса побиједили су Сакраменто кингсе на гостовању резултатом 116:103 (28:28, 33:26, 26:20, 29:29) у утакмици НБА лиге.
Најзаслужнији за тријумф екипе из Лос Анђелеса био је Лука Дончић са 40 поена.
Словенац је на паркету провео 35 минута, а уз одличан поентерски учинак забиљежио је и девет скокова и седам асистенција. Постигао је шест тројки из 13 покушаја, док је из игре шутирао 11/23.
Лејкерси су до шесте побједе у сезони стигли захваљујући прије свега одличној игри у другој и трећој четвртини.
Након изједначене прве дионице, у којој су обје екипе постигле по 28 поена, гости су преузели контролу над утакмицом.
Лос Анђелес је другу четвртину добио резултатом 33:26, а потом и трећу са 26:20, па је у посљедњих 12 минута ушао са предношћу од 13 поена (87:74).
He makes it look easy https://t.co/yqMiqhYh5x— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 5, 2026
Сакраменто је у завршној дионици покушао да се врати у меч, али није успио да угрози предност гостију, који су сачували вођство и уписали побједу.
У редовима Лејкерса значајан допринос пружио је и Остин Ривс са 21 поеном, Кеслер је додао 15, док су Вилијамсон и Секстон постигли по 10 поена.
У екипи Сакрамента најефикаснији је био Даријус Акуф са 22 поена и 12 скокова. Пратио га је Зак Лавин са 21 поеном, Сабонис је убацио 16 уз чак 17 скокова, док је Хантер додао 13, а Монк 12 поена.
Оба тима су имала по 32 одсто успјешности у шуту за три поена, међутим, Лејкерси су извели чак 38 слободних бацања, десет више од ривала, и били прецизни 34 пута.
Иако је Сакраменто имао више скокова (46:38), направио је превише изгубљених лопти (17).
Лејкерси сада имају учинак од шест побједа и два пораза, док су Кингси забиљежили шести пораз у седам одиграних утакмица, уз само један тријумф.
- Детроит – Филаделфија 106:112
- Вашингтон – Атланта 105:120
- Бостон – Милвоки 109:102
- Бруклин – Шарлот 114:104
- Њујорк – Чикаго 135:105
- Мемфис – Индијана 103:107
- Њу Орлеанс – Јута 120:113 (послије продужетка)
- Оклахома – Кливленд 124:116
- Хјустон – Минесота 107:117
- Денвер – Торонто 128:109
- Финикс – Портланд 119:132
- Сан Антонио – Далас 112:111
- Сакраменто – ЛА Лејкерс 103:116
- ЛА Клиперс – Мајами (резултат није наведен)
(РТС)
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