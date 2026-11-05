Црвена звезда и Партизан остају без уговора о франшизи за Евролигу

Аутор:АТВ редакција
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Црвена звезда и Партизан испали су из трке за за добијање статуса франшизе у Евролиги.
Иако су се претходних мјесеци београдски вјечити помињали као озбиљни кандидати, према информацијама Моцарт Спорта, све се то промијенило.
Увелико смо у новембру, а то значи да би ускоро требало да буду подијељене прве франшизне лиценце, чиме се наставља процес велике трансформације елитног европског такмичења. Руководство Евролиге и сувласници ових дана одлучују о томе који клубови ће добити дугорочни статус и под којим условима.
Евролига је сувласницима представила приједлог са пет главних кандидата. На том списку нашли су се Валенсија, Париз, Дубаи, Хапоел Тел Авив и Максима Рома.
Међутим, сувласници су накнадно на листу кандидата додали и солунски ПАОК, па је сада шест клубова у трци за франшизне лиценце. Грчки клуб је, наводно, спреман да издвоји између 120.000.000 и 150.000.000 евра за улазак у елитно друштво.
Највеће шансе, према информацијама Моцарт спорта, имају Валенсија, Париз и Дубаи, док би се за преосталу лиценцу борили Рома, ПАОК и Хапоел. Ипак, још није дефинитивно одлучено ни колико ће франшиза бити подељено у првој транши.
Црвена звезда и Партизан тренутно нису у позицији да добију франшизни статус, иако су се дуго налазили у кругу потенцијалних кандидата.
Раније се чак спекулисало да би улазнице за београдске клубове коштале по 50.000.000 евра, уз почетну уплату од 12.500.000 евра и остатак новца кроз рате.
Могло се чути да је Црвена звезда чак доставила и банкарске гаранције Евролиги, потврђујући спремност да исплати тражени новац.
Ипак, околности су се у међувремену промијениле, па црвено-бијели и црно-бели сада могу да се надају да добију статус франшиза.
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