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Црвена звезда и Партизан остају без уговора о франшизи за Евролигу

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05.11.2026 09:09

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Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.
Фото: Tanjug/Oliver Bunić

Црвена звезда и Партизан испали су из трке за за добијање статуса франшизе у Евролиги.

Иако су се претходних мјесеци београдски вјечити помињали као озбиљни кандидати, према информацијама Моцарт Спорта, све се то промијенило.

Увелико смо у новембру, а то значи да би ускоро требало да буду подијељене прве франшизне лиценце, чиме се наставља процес велике трансформације елитног европског такмичења. Руководство Евролиге и сувласници ових дана одлучују о томе који клубови ће добити дугорочни статус и под којим условима.

Евролига је сувласницима представила приједлог са пет главних кандидата. На том списку нашли су се Валенсија, Париз, Дубаи, Хапоел Тел Авив и Максима Рома.

Међутим, сувласници су накнадно на листу кандидата додали и солунски ПАОК, па је сада шест клубова у трци за франшизне лиценце. Грчки клуб је, наводно, спреман да издвоји између 120.000.000 и 150.000.000 евра за улазак у елитно друштво.

Највеће шансе, према информацијама Моцарт спорта, имају Валенсија, Париз и Дубаи, док би се за преосталу лиценцу борили Рома, ПАОК и Хапоел. Ипак, још није дефинитивно одлучено ни колико ће франшиза бити подељено у првој транши.

Црвена звезда и Партизан тренутно нису у позицији да добију франшизни статус, иако су се дуго налазили у кругу потенцијалних кандидата.

Раније се чак спекулисало да би улазнице за београдске клубове коштале по 50.000.000 евра, уз почетну уплату од 12.500.000 евра и остатак новца кроз рате.

Могло се чути да је Црвена звезда чак доставила и банкарске гаранције Евролиги, потврђујући спремност да исплати тражени новац.

Ипак, околности су се у међувремену промијениле, па црвено-бијели и црно-бели сада могу да се надају да добију статус франшиза.

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Тагови :

КК Црвена звезда

КК Партизан

Евролига

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