Додик: Бањалучки Универзитет израстао у препознатљив академски центар

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је 51 годину постојања и успјешног рада Универзитета у Бањалуци вршиоцу дужности ректора Ранку Шкрбићу, истичући да је ова високошколска установа израсла у препознатљив академски центар и један од стубова образовног и научног развоја Републике Српске.
"Поводом обиљежавања 51 године успјешног рада и постојања Универзитета у Бањалуци, упућујем искрене честитке, уз изразе дубоког поштовања за допринос који сте током више од пет деценија дали развоју високог образовања, науке и академске мисли", истакао је Додик у честитки.
Он је навео да је Универзитет у Бањалуци један од стубова образовног и научног развоја Српске захваљујући преданом раду и посвећености генерација професора, научних радника и сарадника, континуираном унапређењу студијских програма и научноистраживачког рада, те успостављању сарадње са бројним домаћим и међународним академским установама.
"Највећу вриједност и снагу овог универзитета чине генерације образованих младих људи и стручњака који знањем, способностима и професионалним достигнућима доприносе напретку Републике Српске, истовремено потврђујући своју компетентност и равноправно градећи своје мјесто у академској заједници.
Увјерен да ће Универзитет у Бањалуци и у годинама које долазе наставити да његује академске вриједности, унапређује квалитет образовања и помјера границе научних достигнућа, још једном вам упућујем срдачне честитке поводом овог значајног јубилеја, са жељом да наставите да остварујете запажене резултате и будете на понос Републике Српске", истиче се у честитки предсједника Додика, преноси "Срна".
Универзитет у Бањалуци основан је 7. новембра 1975. године и од тада је израстао у најзначајнију високошколску и научноистраживачку установу у Републици Српској.
Од почетних пет факултета и три више школе, данас га чини 16 факултета, Академија умјетности и Институт за генетичке ресурсе, а на око 150 студијских програма сва три циклуса студија образује се готово 15.000 студената.
Током више од пола вијека рада Универзитет је допринио образовању бројних генерација стручњака, развоју научне мисли, јачању институција и укупном друштвеном и привредном развоју.
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