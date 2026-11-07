Скандал у ФСС: Бивши селектор Србије изнио шокантне оптужбе

Аутор:АТВ редакција
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Бивши селектор фудбалске репрезентације Србије Славољуб Муслин изнио је шокантне тврдње о околностима под којима је напустио клупу националног тима, након што је изборио пласман на Свјетско првенство у Русији 2018. године.
Гостујући у емисији на телевизији "Инсајдер", Муслин је открио да је имао сукоб са тадашњим предсједником Фудбалског савеза Србије Славишом Кокезом, који је, како тврди, од њега тражио да на списак путника за Мундијал уврсти одређене играче.
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Према његовим ријечима, током квалификација није било притисака, али се ситуација промијенила када је Србија обезбиједила пласман на највећу свјетску фудбалску смотру.
"То није никаква тајна. До момента када смо се квалификовали, нисам имао никаквих притисака. Било је увијек разговора и објашњења зашто овај или онај играч треба да игра, јер смо имали резултате. Међутим, када смо се квалификовали, почели су да се појављују различити интереси појединаца, односно захтјеви да поједини играчи иду на Свјетско првенство. Ја сам, наравно, то одбио", испричао је Муслин.
Бивши селектор открио је да је преломни тренутак наступио у новембру 2017. године, шест мјесеци прије почетка Мундијала, када му је, како тврди, достављен списак фудбалера који би требало да путују у Русију.
"Рекао сам им да то не долази у обзир. Прво, нисам знао у каквој ће форми бити репрезентативци који су играли у квалификацијама, али ни млађи играчи. Друго, могло је да дође до повреда. Рекао сам им да не долази у обзир да ми се у том тренутку одређује ко ће ићи на првенство", навео је Муслин.
Како је објаснио, од њега је тражено да обећа да ће управо ти фудбалери бити на коначном списку, уз упозорење да ће у супротном бити смијењен.
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"Одговорио сам му: Не мораш да ме смјењујеш тада. Говорим ти сада, нећу да те лажем – тих играча сигурно неће бити на мом списку, јер сам сматрао да не заслужују да иду", тврди некадашњи селектор.
На крају се догодило управо оно на шта је Муслин упозоравао. Он је смијењен, а репрезентацију је на Свјетском првенству у Русији предводио Младен Крстајић. Муслин истиче да су на Мундијал отишли играчи чија имена су му претходно била предочена, док је велики број фудбалера који су изнијели квалификације остао без мјеста у тиму.
"Нанијета је неправда фудбалерима који су играли у квалификацијама. Малтене половина играча из квалификација није била на списку. Не кажем да бих их све повео, нити да неки од млађих играча не би добили прилику, јер је прошло шест мјесеци. Али нисам могао да прихватим да ми неко поставља такав услов и одређује ко мора да иде", закључио је Муслин, преноси "Курир".
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