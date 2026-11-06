Шест полицијских возила јурило репрезентативца БиХ: Дедић направио хаос у Енглеској

🚨 BREAKING: Newcastle's Amar Dedic stopped by police after being seen with bow and arrows - Newcastle defender Amar Dedic was stopped by police after being seen with a bow and arrows, per the Daily Mail - A member of the public reported two men carrying the weapon on a path near a reservoir in Northumberland on Wednesday afternoon - At least six marked and unmarked police vehicles responded, reportedly including armed units - Officers stopped the 24-year-old's car around 11km away in Darras Hall - The bow and arrows were seized and Dedic was questioned about his activities - Northumbria Police said the items are believed to have been for recreational use - Police said there was no threat to the public, with enquiries ongoing - Hunting animals or birds with a bow is illegal in the UK - Newcastle are not expected to take disciplinary action, per the Daily Mail - The Bosnia and Herzegovina international is said to have been naive about carrying it in public