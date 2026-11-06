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Шест полицијских возила јурило репрезентативца БиХ: Дедић направио хаос у Енглеској

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АТВ редакција
06.11.2026 08:12

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Амар Дедић, лијево, из Њукасл Јунајтеда, гестикулира судији Роберту Џонсу након што је Маркус Таверније из Борнмута постигао први гол њиховог тима на утакмици, током утакмице енглеске Премијер лиге између Њукасл Јунајтеда и Борнмута, на стадиону Сент Џејмс Парк, Њукасл на Тајну, Енглеска, у суботу, 5. септембра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Owen Humphreys/PA

НРепрезентативац Босне и Херцеговине Амар Дедић нашао се у центру несвакидашњег инцидента који је покренуо праву полицијску акцију. Након што је пријављено да се двојица мушкараца крећу природом са луком и стријелама, на терен је послато чак шест полицијских возила!

Све се догодило у сриједу поподне у области Харлоу Хил, у енглеској регији Нортамбрија, недалеко од Њукасла. Забринути пролазник примијетио је двојицу мушкараца са луком и стријелама поред резервоара и одмах обавијестио полицију. Реакција је била муњевита – шест полицијских возила кренуло је у потрагу, а Дедић и његов пријатељ убрзо су заустављени у оближњем насељу Дарас Хол.

Према писању британског „Дејли мејла“, на терен је послато чак шест полицијских возила, међу којима су била и возила наоружаних јединица. Полицајци су кренули у потрагу за двојицом мушкараца, а Дедић и његов пријатељ заустављени су око 11 километара даље, у луксузном насељу Дарас Хол, на периферији Њукасла.

Услиједио је претрес аутомобила, а полиција је пронашла и одузела лук и стријеле. Репрезентативац Босне и Херцеговине морао је да објасни шта је радио са овом опремом у природи.

Фудбалери се појавили на мјесту интервенције!

Међутим, оно што је услиједило посебно је изненадило британске новинаре. Док су полицајци разговарали са Дедићем, на мјесту догађаја појавили су се голман Њукасла Марк Гилеспи и бивши фудбалер тог клуба Пол Дамет!

Њих двојица су се, према наводима медија, сасвим случајно нашли у близини и зауставили како би помогли свом колеги.

Полиција је након разговора закључила да не постоји опасност по грађане и да је опрема, према досадашњим сазнањима, коришћена у рекреативне сврхе.

Ипак, лук и стријеле су заплијењени, а полицијска провјера се наставља.

Полиција се огласила, познато шта се догодило!

Из полиције Нортамбрије потврдили су детаље читавог инцидента, али нису директно именовали фудбалера.

„Нешто послије 13.55 часова у сриједу примили смо пријаву о двојици мушкараца који носе лук и стријеле док ходају стазом поред резервоара на војном путу, у области Харлоу Хил. Полицајци су изашли на терен и потом зауставили возило у области Дарас Хол, гдје су заплијенили лук и стријеле. У овој фази сматра се да је опрема била намијењена рекреативној употреби и да није било опасности по јавност. Провјере су у току“, наведено је у саопштењу полиције.

Британски медији преносе и да су Дедић и његов пријатељ наводно испаљивали стријеле током боравка у природи, али за сада није познато у шта су циљали.

Посебно је важно да је у Енглеској забрањен лов на животиње и птице луком и стријелом или самострелом.

Њукасл неће кажњавати репрезентативца БиХ?

Дедић је прошлог љета стигао у Њукасл из Бенфике у трансферу вриједном око 30 милиона фунти. Двадесетчетворогодишњи десни бек брзо је стекао повјерење стручног штаба и постао важан дио екипе.

Према писању британских медија, у клубу се не очекује дисциплинска казна за фудбалера, пошто је процијењено да није постојала намјера да било кога угрози. Ипак, сматра се да је направио озбиљну грешку процијенивши да може без проблема да носи такву опрему по енглеском селу.

Очекује се да буде на располагању екипи за наредне обавезе, док полиција наставља да провјерава све околности инцидента.

(Курир)

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Тагови :

Амар Дедић

Полиција

Њукасл

Лук и стријела

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