Шест полицијских возила јурило репрезентативца БиХ: Дедић направио хаос у Енглеској

Аутор:АТВ редакција
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НРепрезентативац Босне и Херцеговине Амар Дедић нашао се у центру несвакидашњег инцидента који је покренуо праву полицијску акцију. Након што је пријављено да се двојица мушкараца крећу природом са луком и стријелама, на терен је послато чак шест полицијских возила!
Све се догодило у сриједу поподне у области Харлоу Хил, у енглеској регији Нортамбрија, недалеко од Њукасла. Забринути пролазник примијетио је двојицу мушкараца са луком и стријелама поред резервоара и одмах обавијестио полицију. Реакција је била муњевита – шест полицијских возила кренуло је у потрагу, а Дедић и његов пријатељ убрзо су заустављени у оближњем насељу Дарас Хол.
Према писању британског „Дејли мејла“, на терен је послато чак шест полицијских возила, међу којима су била и возила наоружаних јединица. Полицајци су кренули у потрагу за двојицом мушкараца, а Дедић и његов пријатељ заустављени су око 11 километара даље, у луксузном насељу Дарас Хол, на периферији Њукасла.
Услиједио је претрес аутомобила, а полиција је пронашла и одузела лук и стријеле. Репрезентативац Босне и Херцеговине морао је да објасни шта је радио са овом опремом у природи.
Међутим, оно што је услиједило посебно је изненадило британске новинаре. Док су полицајци разговарали са Дедићем, на мјесту догађаја појавили су се голман Њукасла Марк Гилеспи и бивши фудбалер тог клуба Пол Дамет!
Њих двојица су се, према наводима медија, сасвим случајно нашли у близини и зауставили како би помогли свом колеги.
🚨 BREAKING: Newcastle's Amar Dedic stopped by police after being seen with bow and arrows
- Newcastle defender Amar Dedic was stopped by police after being seen with a bow and arrows, per the Daily Mail
- A member of the public reported two men carrying the weapon on a path near a reservoir in Northumberland on Wednesday afternoon
- At least six marked and unmarked police vehicles responded, reportedly including armed units
- Officers stopped the 24-year-old's car around 11km away in Darras Hall
- The bow and arrows were seized and Dedic was questioned about his activities
- Northumbria Police said the items are believed to have been for recreational use
- Police said there was no threat to the public, with enquiries ongoing
- Hunting animals or birds with a bow is illegal in the UK
- Newcastle are not expected to take disciplinary action, per the Daily Mail
- The Bosnia and Herzegovina international is said to have been naive about carrying it in public— Football Culture (@CultFooty) November 5, 2026
Полиција је након разговора закључила да не постоји опасност по грађане и да је опрема, према досадашњим сазнањима, коришћена у рекреативне сврхе.
Ипак, лук и стријеле су заплијењени, а полицијска провјера се наставља.
Из полиције Нортамбрије потврдили су детаље читавог инцидента, али нису директно именовали фудбалера.
„Нешто послије 13.55 часова у сриједу примили смо пријаву о двојици мушкараца који носе лук и стријеле док ходају стазом поред резервоара на војном путу, у области Харлоу Хил. Полицајци су изашли на терен и потом зауставили возило у области Дарас Хол, гдје су заплијенили лук и стријеле. У овој фази сматра се да је опрема била намијењена рекреативној употреби и да није било опасности по јавност. Провјере су у току“, наведено је у саопштењу полиције.
Британски медији преносе и да су Дедић и његов пријатељ наводно испаљивали стријеле током боравка у природи, али за сада није познато у шта су циљали.
Посебно је важно да је у Енглеској забрањен лов на животиње и птице луком и стријелом или самострелом.
Дедић је прошлог љета стигао у Њукасл из Бенфике у трансферу вриједном око 30 милиона фунти. Двадесетчетворогодишњи десни бек брзо је стекао повјерење стручног штаба и постао важан дио екипе.
Према писању британских медија, у клубу се не очекује дисциплинска казна за фудбалера, пошто је процијењено да није постојала намјера да било кога угрози. Ипак, сматра се да је направио озбиљну грешку процијенивши да може без проблема да носи такву опрему по енглеском селу.
Очекује се да буде на располагању екипи за наредне обавезе, док полиција наставља да провјерава све околности инцидента.
(Курир)
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