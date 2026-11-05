Мариновић: Скупо смо платили грешке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери бањалучког Борца поражени су у Хелсинборгу од Мјелбија резултатом 2:0. “Црвено плави” нису искористили неколико одличних прилика, а казна је стигла у другом полувремену.
“Мислим да смо имали једну контролу током читаве утакмице и да је тај први гол који смо добили био и пресудан. Створили смо велики број шанси, играли смо добро, фактички контролисали читаву утакмицу и онда ево из тог једног детаља смо добили тај гол који је касније сигурно и каналисао утакмицу. Послије тог гола ми смо опет имали иницијативу, покушавали смо опет доћи до изједначења, али нисмо успјели. На крају остала је та још једна ситуација гдје смо добили други гол. На жалост у утакмици нас то није наградило, јер ове грешке које су се скупо се плаћају.” рекао је Винко Мариновић након утакмице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму