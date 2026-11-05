Logo

Мариновић: Скупо смо платили грешке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 21:47

Коментари:

0
Винко Мариновић

Фудбалери бањалучког Борца поражени су у Хелсинборгу од Мјелбија резултатом 2:0. “Црвено плави” нису искористили неколико одличних прилика, а казна је стигла у другом полувремену.

“Мислим да смо имали једну контролу током читаве утакмице и да је тај први гол који смо добили био и пресудан. Створили смо велики број шанси, играли смо добро, фактички контролисали читаву утакмицу и онда ево из тог једног детаља смо добили тај гол који је касније сигурно и каналисао утакмицу. Послије тог гола ми смо опет имали иницијативу, покушавали смо опет доћи до изједначења, али нисмо успјели. На крају остала је та још једна ситуација гдје смо добили други гол. На жалост у утакмици нас то није наградило, јер ове грешке које су се скупо се плаћају.” рекао је Винко Мариновић након утакмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Винко Мариновић

Коментари (0)

Више из рубрике

Коначно: Звезда након драме славила у Европи

Фудбал

Коначно: Звезда након драме славила у Европи

1 ч

0
Фудбалери Борца на мечу против Мјелбија

Фудбал

Штета: Пораз Борца на гостовању Мјелбију

2 ч

1
Мјелби - Борац

Фудбал

Фудбалери Борца стигли на стадион: Познат састав који напада Мјелби

4 ч

0
Завршена обдукција фудбалера, откривен узрок смрти

Фудбал

Завршена обдукција фудбалера, откривен узрок смрти

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима