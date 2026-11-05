Херера: Ми смо Борац и наставићемо да се боримо

Аутор:АТВ редакција
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Након пораза од Мјелбија у табору Борца били су разочарани коначним исходом. Кажу, редом, да су одиграли добру утакмицу, али да су их неуспјеха у Хелсинборгу коштале пропуштене прилике.
“Криво ми је баш због утакмице што смо изгубили. Мислим да смо имали контролу. Штета баш штета што нам се ово десило, али идемо даље. Имамо још три утакмице. Надам се да ћемо да остваримо циљ и да прођемо у нокаут фазу. Чекају нас сада јачи ривали, али ми смо Борац. Мо треба да се питамо када играмо кући. Надам се да ће се ови бодови вратити тамо гдје најмање очекујемо.” рекао је Себастијан Херера након утакмице
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