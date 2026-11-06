Нове информације о Компанију након колабирања на тренингу

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Тренер фудбалера Бајерна из Минхена Венсан Компани на добром је путу ка потпуном опоравку, након што је колабирао на тренингу, рекао је данас његов помоћник Арон Данкс. Компани је ван терена двије недјеље, након што се 23. октобра срушио током тренинга резервног тима.
Пребачен је у болницу, гдје је лијечен због иритације можданих овојница, односно упале ткива које обавија мозак или кичмену мождину.
"Имао сам неколико веома добрих телефонских разговора са Винсом. Дјелује веома позитивно и чини се да је на добром путу ка потпуном опоравку. Пауза због репрезентативних обавеза пружа добру прилику да сагледамо ситуацију и процијенимо када би могао да се врати", рекао је Данкс.
Данкс ће предводити Бајерн и у суботу у утакмици Бундеслиге против Мајнца. То ће бити пети меч минхенског клуба од Компанијевог колапса. Након тога следи пауза због репрезентативних обавеза, па ће Бајерн наредну утакмицу одиграти тек 20. новембра.
Током Компанијевог одсуства Хари Кејн је постао први фудбалер Бајерна у последњих 45 година који је освојио Златну лопту, а потписао је и нови уговор са клубом.
Бајерн је у међувремену одиграо нерешено са великим ривалом Борусијом из Дортмунда и у сриједу побиједио Атлетико Мадрид у Лиги шампона, али је имао и низ проблема са повредама играча.
Бајерн је усвојио правило да Компанија не укључује у разговоре о фудбалским темама док се опоравља код куће, након што је отпуштен из болнице.
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