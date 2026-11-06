Аутор:АТВ редакција
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Након 23 године, великих успјеха и ништа мањих разочарања, лидерства, ривалстава и ега, Кристијано Роналдо окончао је репрезентативну каријеру.
Роналдо је дебитовао за репрезентацију Португала 20. августа 2003. године, са само 18 година.
У национални тим стигао је као један од најталентованијих фудбалера нове генерације, у вријеме када је главна звијезда португалског фудбала био Луис Фиго.
Његов први велики турнир било је Европско првенство 2004. године, одржано управо у Португалу.
Млада звијезда брзо је привукла пажњу, постигла гол против Грчке у групној фази и затресла мрежу Холандије у полуфиналу.
Португал је стигао до финала, али је поново изгубио од Грчке, овог пута резултатом 1:0.
Слика младог Роналда који плаче након пораза постала је једна од најпознатијих у историји португалског фудбала.
Био је то први велики ударац у његовој репрезентативној каријери, али и почетак емотивне везе са националним дресом која ће трајати више од двије деценије.
На Свјетском првенству 2006. године Португал је стигао до полуфинала, гдје је поражен од Француске, а затим изгубио и утакмицу за треће мјесто.
Роналдо је већ тада постао једна од главних звијезда репрезентације.
Након повлачења Фига, постепено је преузео капитенску траку и одговорност за резултате националног тима.
Период од 2008. до 2014. године обиљежили су промјенљиви резултати и све већа зависност Португала од Роналдовог учинка.
На Европском првенству 2008. године Португал је елиминисан у четвртфиналу од Њемачке, док је на Свјетском првенству 2010. заустављен у осмини финала од Шпаније.
Мундијал 2014. године у Бразилу био је посебно разочаравајући, јер је Португал елиминисан већ у групној фази.
Ипак, Европско првенство 2012. године показало је колико Роналдо може да буде важан у великим утакмицама.
Постизао је кључне голове против Холандије и Чешке, али је Португал поново заустављен у полуфиналу, након пораза од Шпаније послије извођења пенала.
У том периоду Роналдо је постао много више од талентованог нападача.
Био је капитен, голгетер и играч од којег се очекивало да преузме одговорност када је најтеже.
Међутим, управо та очекивања често су представљала додатни терет.
Европско првенство 2016. године у Француској представља највећи тренутак Роналдове репрезентативне каријере.
Португал није бриљирао у групној фази, али је постепено проналазио сигурност и стигао до финала.
Роналдо је био један од најважнијих играча, посебно у полуфиналу против Велса, када је постигао гол и асистирао Нанију.
У финалу против Француске доживио је нову велику емотивну драму.
Повриједио се већ у првом полувремену и морао да напусти терен у сузама.
Ипак, наставио је да бодри саиграче са клупе, а Португал је у продужецима побиједио голом Едера резултатом 1:0.
Након пораза у финалу 2004. године, Роналдо је коначно дочекао да са Португалом освоји велики трофеј.
Овај успјех био је важан и за његову личну трансформацију.
До тада је често процјењиван кроз индивидуалне голове и учинак.
У финалу 2016. године показао је да лидерство не подразумијева само одлучивање на терену, већ и способност да подржи екипу када сам не може да игра.
Три године касније Португал је освојио и прву Лигу нација, а Роналдо је у полуфиналу против Швајцарске постигао хет-трик.
Тиме је потврђено да европска титула није била изоловани успјех једне генерације.
На Европском првенству 2020. године, одржаном 2021. године, Роналдо је постигао пет голова и подијелио признање за најбољег стријелца турнира са Патриком Шиком.
Португал је елиминисан у осмини финала од Белгије, али је Роналдо постао најбољи стријелац у историји европских првенстава.
Свјетско првенство 2022. године у Катару донијело је другачију причу.
Португал је имао веома квалитетну генерацију, предвођену Бруном Фернандешом, Бернардом Силвом, Жоаом Феликсом и Рубеном Дијашом.
Роналдо је постао први фудбалер који је постизао голове на пет различитих свјетских првенстава, али је током турнира изгубио мјесто у почетној постави.
Селектор Фернандо Сантош одлучио је да га остави на клупи против Швајцарске, а Португал је без њега у стартној постави побиједио резултатом 6:1.
У четвртфиналу против Марока поново је ушао са клупе. Португал је изгубио резултатом 1:0, а Роналдо је напустио терен у сузама.
Овај турнир означио је прекретницу.
Први пут је тако јасно постављено питање да ли репрезентација треба да прилагођава игру Роналду или он треба да прихвати другачију улогу у тиму.
Европско првенство 2024. године у Њемачкој додатно је отворило питање његове улоге у репрезентацији.
Роналдо је и даље био капитен, али више није имао физичке карактеристике из најбољих година.
Није постигао гол на турниру, промашио је пенал против Словеније у осмини финала, а Португал је елиминисан у четвртфиналу од Француске након извођења пенала.
Иако је и даље имао огроман ауторитет, постајало је јасно да се репрезентација налази у процесу смјене генерација.
На Свјетском првенству 2026. године Роналдо се надао да ће са сјајном генерацијом саиграча коначно остварити свој сан и постати првак свијета.
Поново је постизао голове, чиме је додатно учврстио рекорд по броју свјетских првенстава на којима је био стријелац.
Међутим, током цијелог турнира главна тема била је расправа о томе да ли Роналдо „кочи“ Португал, да ли је вишак и терет за екипу.
Португал није освојио трофеј, али Роналдо се није повукао. Вратио се у репрезентацију у Лиги нација и изазвао прави земљотрес сукобом са селектором због одлуке да буде на клупи за резервне играче.
Извинио се нацији, симболично је кажњен и поново је добио позив, али је на изненађење цијелог свијета 5. новембра објавио завршетак репрезентативне каријере.
Опростио се са 234 наступа и 146 голова, уз титулу шампиона Европе и два трофеја Лиге нација.
Једна од најзанимљивијих димензија његове каријере јесте однос између огромног самопоуздања и израженог ега.
Роналдо је увијек желио да буде најбољи, да преузима одговорност и да буде одлучујућа фигура.
Такав менталитет омогућио му је да постиже изузетне резултате и да остане мотивисан током више од двије деценије.
Међутим, иста особина понекад је стварала проблеме.
Његове реакције на замјене, незадовољство због смањене минутаже и тешкоће у прихватању другачије улоге изазивали су расправе међу навијачима и у медијима.
Посебно је било тешко прихватити чињеницу да историјске заслуге не гарантују мјесто у почетној постави.
Катар 2022. и ЕУРО 2024. показали су да је Португал морао да размишља о будућности, без обзира на Роналдов статус.
Ипак, његов допринос лидерству не треба сводити само на контроверзе.
Био је изузетно посвећен репрезентацији, мотивисао је саиграче и често преузимао одговорност у најтежим тренуцима.
Његов его био је истовремено извор снаге и један од највећих изазова његове репрезентативне каријере.
Роналдо је временом постао много више од фудбалера Португала.
Његов број седам, капитенска трака и прославе голова постали су дио националног спортског идентитета.
Медији су га често представљали кроз два супротстављена наратива: као симбол професионализма, дисциплине и националног поноса, али и као фудбалера чији его понекад превазилази колективне интересе.
Навијачи су га обожавали због голова, трофеја и емоција које је показивао према репрезентацији.
Истовремено, у завршној фази каријере све више су расправљали о томе да ли је требало раније да препусти мјесто млађима.
Управо та подијељеност показује колико је његов статус био посебан.
Мало који фудбалер може да изазове тако снажне реакције и када игра и када не игра.
Репрезентативна каријера Кристијана Роналда представља причу о амбицији, истрајности, националном поносу и промјенама које доноси проток времена.
Почео је као талентовани тинејџер који је плакао након пораза у финалу Европског првенства 2004. године, а завршио као најефикаснији репрезентативац у историји мушког фудбала.
Између та два тренутка освојио је европску титулу, двије Лиге нација и постао симбол португалског спорта.
Његова каријера није била без противрјечности.
Огроман его, потреба за признањем и тешкоће у прихватању смањене улоге повремено су компликовали односе са селекторима и јавношћу.
Ипак, његова посвећеност репрезентацији и жеља за побједом никада нису биле упитне.
Највећи тренутак остаје ЕУРО 2016, када је Португал коначно освојио трофеј који је чекао генерацијама.
Посебно је симболична слика повријеђеног Роналда на клупи, који бодри саиграче у финалу против Француске.
Тада је показао да лидерство није само у постизању голова, већ и у способности да се сопствени интерес подреди заједничком циљу.
Кристијано Роналдо није био савршен капитен, али је био капитен једне историјске генерације.
Његово насљеђе не чине само рекорди и индивидуална признања, већ и чињеница да је Португалу донио трофеје, самопоуздање и међународно признање.
Његова репрезентативна прича завршена је 2026. године, али ће његово име још дуго остати нераскидиво повезано са највећим поглављем португалског фудбала.
(Б92)
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