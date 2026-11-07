Добио казну јер је дуго одлеђивао стакла на ауту

Аутор:АТВ редакција
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Власник Пасата након завршетка посла отишао је до свог паркираног аутомобила.
Због ниских температура аутомобил је био залеђен, па он није могао покренути возило, а према аустријском закону је морао одмах кренути. Због тога га је стигла висока казна.
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Без много размишљања, мушкарац је сјео у свој Пасат, упалио мотор и чекао да се лед на стаклима отопи. Неколико минута касније наишла је полицијска патрола и зауставила се поред његовог аутомобила.
Један полицајац покуцао је на прозор и прво затражио возачку и саобраћајну дозволу. Током контроле возачу је објашњено да је забрањено толико дуго стајати на паркингу с упаљеним мотором.
Полицајац му је објаснио да се након покретања мотора возило мора одмах помјерити. Разлог је то што се непотребно чекање с укљученим мотором сматра прекршајем прописа о заштити околине.
Возач је био изненађен и објаснио је да није имао одговарајући прибор, којим би могао састругати лед са залеђених стакала.
Међутим, његово објашњење није прихваћено. Умјесто тога, уручен му је налог за плаћање казне у износу од 600 евра. Казна је касније умањена након жалбе возача.
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Истовремено, и возачи моторних возила у Босни и Херцеговини су такође дужни, прије укључивања у саобраћај, на возилу очистити залеђена стакла и скинути снијег са возила.
Вожња недовољно и неадекватно очишћених стакала од леда и снијега, а посебно вјетробрана, представља опасност по сигурност свих учесника у саобраћају, јер значајно смањује видљивост током вожње. За несавјесне возаче може бити изречена казна у висини до 250 КМ.
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