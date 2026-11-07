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Добио казну јер је дуго одлеђивао стакла на ауту

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АТВ редакција
07.11.2026 11:34

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Залеђена шајба
Фото: АТВ / С.Л.

Власник Пасата након завршетка посла отишао је до свог паркираног аутомобила.

Због ниских температура аутомобил је био залеђен, па он није могао покренути возило, а према аустријском закону је морао одмах кренути. Због тога га је стигла висока казна.

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Без много размишљања, мушкарац је сјео у свој Пасат, упалио мотор и чекао да се лед на стаклима отопи. Неколико минута касније наишла је полицијска патрола и зауставила се поред његовог аутомобила.

Један полицајац покуцао је на прозор и прво затражио возачку и саобраћајну дозволу. Током контроле возачу је објашњено да је забрањено толико дуго стајати на паркингу с упаљеним мотором.

Полицајац му је објаснио да се након покретања мотора возило мора одмах помјерити. Разлог је то што се непотребно чекање с укљученим мотором сматра прекршајем прописа о заштити околине.

Возач је био изненађен и објаснио је да није имао одговарајући прибор, којим би могао састругати лед са залеђених стакала.

Међутим, његово објашњење није прихваћено. Умјесто тога, уручен му је налог за плаћање казне у износу од 600 евра. Казна је касније умањена након жалбе возача.

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Истовремено, и возачи моторних возила у Босни и Херцеговини су такође дужни, прије укључивања у саобраћај, на возилу очистити залеђена стакла и скинути снијег са возила.

Вожња недовољно и неадекватно очишћених стакала од леда и снијега, а посебно вјетробрана, представља опасност по сигурност свих учесника у саобраћају, јер значајно смањује видљивост током вожње. За несавјесне возаче може бити изречена казна у висини до 250 КМ.

(Кликс)

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Тагови :

Аустрија

Казна

лед

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