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Политичарка претучена у парку - ВИДЕО

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АТВ редакција
07.11.2026 10:56

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Чланица Градског вијећа америчког града Њуарка у Калифорнији, Ив Мари Литл, јавно је проговорила о нападу који је доживјела у локалном парку, када ју је непозната жена изненада напала с леђа и више пута ударила у лице.

Политичарка је задобила бројне повреде, а како је испричала, у једном тренутку била је близу губитка свијести.

Напад се догодио 25. октобра, док је Литл разговарала са групом мушкараца који су играли кошарку у парку. Она је, како је објаснила, дошла да провјери да ли је њен син тамо, јер је желио да игра кошарку, а затим је започела разговор са окупљенима о планираним промјенама и унапређењу услова у градским парковима.

Представила се као чланица Градског вијећа и питала их за приједлоге и сугестије које би могле да буду узете у обзир приликом уређења парка. Разговор је, према њеним ријечима, протекао пријатно, а док је записивала приједлоге грађана, изненада је нападнута.

"Осјетила сам неку бијесну енергију како ме удара у леђа. Оборила ме је, повриједила ми раме и кољена, а онда сам пала на земљу", испричала је Литл.

Како је навела, нападачица је наставила да је удара и док је била на земљи, а нико од присутних није реаговао како би јој помогао.

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"Нисам могла да је скинем са себе. Стално сам је питала: 'Шта то радите? Ништа вам нисам урадила. Зашто ме повређујете?' Она је наставила да ме удара у лице и у једном тренутку сам мислила да ћу изгубити свијест", испричала је политичарка.

Литл је након напада превезена у болницу, а због повреда је морала да обави додатне љекарске прегледе, укључујући магнетну резонанцу, скенер и рендгенска снимања.

"Прсти су ми били потпуно модри од покушаја да се одбраним. Лопатица ми је помјерена, а лице ми је било у модрицама", навела је она.

Према информацијама полиције, осумњичена је након напада побјегла аутомобилом. Захваљујући опису возила који је дао један свједок и снимцима камера за аутоматско очитавање регистарских таблица, истражитељи су успјели да идентификују возило и пронађу осумњичену.

Полиција је 29. октобра ухапсила 31-годишњу Розарио Лопез из Фремонта, против које је тужилаштво округа Аламеда подигло оптужницу за наношење тешких тјелесних повреда.

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Литл је о нападу јавно говорила уочи избора, на којима се борила за нови мандат у Градском вијећу. Истакла је да никада није очекивала да би обичан разговор са грађанима о унапређењу парка могао да се заврши насиљем.

"Никада нисам помислила да би разговор са људима о позитивним промјенама које желимо да уведемо у наш парк могао да се заврши тако што ћу готово изгубити свијест", рекла је она.

Политичарка је признала да је напад оставио озбиљне посљедице и на њено психичко стање, описујући претходне дане као један од најтрауматичнијих периода у животу.

"Једноставно не разумијем како у свијету може да постоји толико мржње", поручила је Литл.

Мотив напада за сада није званично утврђен. Осумњичена је, према писању америчких медија, преко браниоца оспорила оптужбе, а њена одбрана истиче да полиција не би требало да доноси закључке пре судског поступка. Њен бранилац је навео и да Литл није препознала његову клијенткињу на фотографијама које су јој показане.

(Телеграф)

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