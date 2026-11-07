Политичарка претучена у парку - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Чланица Градског вијећа америчког града Њуарка у Калифорнији, Ив Мари Литл, јавно је проговорила о нападу који је доживјела у локалном парку, када ју је непозната жена изненада напала с леђа и више пута ударила у лице.
Политичарка је задобила бројне повреде, а како је испричала, у једном тренутку била је близу губитка свијести.
Напад се догодио 25. октобра, док је Литл разговарала са групом мушкараца који су играли кошарку у парку. Она је, како је објаснила, дошла да провјери да ли је њен син тамо, јер је желио да игра кошарку, а затим је започела разговор са окупљенима о планираним промјенама и унапређењу услова у градским парковима.
Представила се као чланица Градског вијећа и питала их за приједлоге и сугестије које би могле да буду узете у обзир приликом уређења парка. Разговор је, према њеним ријечима, протекао пријатно, а док је записивала приједлоге грађана, изненада је нападнута.
"Осјетила сам неку бијесну енергију како ме удара у леђа. Оборила ме је, повриједила ми раме и кољена, а онда сам пала на земљу", испричала је Литл.
Како је навела, нападачица је наставила да је удара и док је била на земљи, а нико од присутних није реаговао како би јој помогао.
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"Нисам могла да је скинем са себе. Стално сам је питала: 'Шта то радите? Ништа вам нисам урадила. Зашто ме повређујете?' Она је наставила да ме удара у лице и у једном тренутку сам мислила да ћу изгубити свијест", испричала је политичарка.
Литл је након напада превезена у болницу, а због повреда је морала да обави додатне љекарске прегледе, укључујући магнетну резонанцу, скенер и рендгенска снимања.
"Прсти су ми били потпуно модри од покушаја да се одбраним. Лопатица ми је помјерена, а лице ми је било у модрицама", навела је она.
Према информацијама полиције, осумњичена је након напада побјегла аутомобилом. Захваљујући опису возила који је дао један свједок и снимцима камера за аутоматско очитавање регистарских таблица, истражитељи су успјели да идентификују возило и пронађу осумњичену.
Полиција је 29. октобра ухапсила 31-годишњу Розарио Лопез из Фремонта, против које је тужилаштво округа Аламеда подигло оптужницу за наношење тешких тјелесних повреда.
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Литл је о нападу јавно говорила уочи избора, на којима се борила за нови мандат у Градском вијећу. Истакла је да никада није очекивала да би обичан разговор са грађанима о унапређењу парка могао да се заврши насиљем.
"Никада нисам помислила да би разговор са људима о позитивним промјенама које желимо да уведемо у наш парк могао да се заврши тако што ћу готово изгубити свијест", рекла је она.
Политичарка је признала да је напад оставио озбиљне посљедице и на њено психичко стање, описујући претходне дане као један од најтрауматичнијих периода у животу.
"Једноставно не разумијем како у свијету може да постоји толико мржње", поручила је Литл.
Мотив напада за сада није званично утврђен. Осумњичена је, према писању америчких медија, преко браниоца оспорила оптужбе, а њена одбрана истиче да полиција не би требало да доноси закључке пре судског поступка. Њен бранилац је навео и да Литл није препознала његову клијенткињу на фотографијама које су јој показане.
"What are you doing? Why are you hurting me?" Newark councilmember Eve Marie Little said as she was violently attacked by a woman at a park in Newark less than two weeks before Election Day. A 31-year old Fremont woman was arrested days later for the attack. For the full story click the link below https://t.co/qSiqpdqa1n— ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 6, 2026
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