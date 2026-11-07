Logo

Никола Поповић спроведен у Тужилаштво: Осумњичен за убиство Драгана Стојановића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Стеван Лулић
07.11.2026 10:47

Коментари:

0
Никола Поповић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Никола Поповић из Гламочана, осумњичен за убиство Драгана Стојановића из Челинца, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Подсјећамо, Поповић је ухапшен јуче због због сумње да је убио Стојановића, који је преко викенда подлегао у УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ.

ОЈТ Бањалука

Хроника

Стојановићева смрт убилачког карактера: Огласило се ОЈТ Бањалука

”Након што је тужилаштву достављен налаз обдукције издат је налог за хапшење осумњиченог због сумње да је починио кривично дјело убиство. Након криминалистичке обраде Поповић ће бити предат у надлежност тужилаштва на даље поступање”, рекао је јуче извор АТВ-а.

Никола Поповић

Драган Стојановић је тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке. Задобио је тешке повреде главе које су му нанесене металном шипком.

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Стојановић

Никола Поповић

Убиство

Бањалука

Челинац

туча у Гламочанима

Коментари (0)

Више из рубрике

Удес код Крамара

Хроника

Трака непроходна: Судар у Бањалуци успорио саобраћај према брзом путу

13 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Саобраћајна несрећа на ауто-путу, дијелови аутомобила расути

18 ч

0
Балвани на ауто-путу код Зенице

Хроника

Тек што је отворена, а већ проблеми на новој дионици ауто-пута у БиХ

19 ч

0
Сарајево: Потврђена уређена оптужница против возача трамваја за изазивање несреће

Хроника

Сарајево: Потврђена уређена оптужница против возача трамваја за изазивање несреће

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима