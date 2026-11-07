Никола Поповић спроведен у Тужилаштво: Осумњичен за убиство Драгана Стојановића

Подсјећамо, Поповић је ухапшен јуче због због сумње да је убио Стојановића, који је преко викенда подлегао у УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ.

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”Након што је тужилаштву достављен налаз обдукције издат је налог за хапшење осумњиченог због сумње да је починио кривично дјело убиство. Након криминалистичке обраде Поповић ће бити предат у надлежност тужилаштва на даље поступање”, рекао је јуче извор АТВ-а.

Никола Поповић

Драган Стојановић је тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке. Задобио је тешке повреде главе које су му нанесене металном шипком.

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи.