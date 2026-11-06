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Трака непроходна: Судар у Бањалуци успорио саобраћај према брзом путу

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Стеван Лулић
06.11.2026 22:58

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Удес код Крамара
Фото: Вибер

Мања саобраћајна незгода успорила је саобраћај у Бањалуци, на дијелу Транзита према брзом путу.

Незгода се догодила код ауто салона "Крамар", а у њој су, према ријечима возача, учествовала два аутомобила.

"Трака према Бањалуци непроходна", јављају возачи који су се задесили на мјесту удеса.

За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом судару.

Такође, нису познате ни тачне околностима под којима је до њега дошло.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

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