Трака непроходна: Судар у Бањалуци успорио саобраћај према брзом путу

Аутор:Стеван Лулић
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Мања саобраћајна незгода успорила је саобраћај у Бањалуци, на дијелу Транзита према брзом путу.
Незгода се догодила код ауто салона "Крамар", а у њој су, према ријечима возача, учествовала два аутомобила.
"Трака према Бањалуци непроходна", јављају возачи који су се задесили на мјесту удеса.
За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом судару.
Такође, нису познате ни тачне околностима под којима је до њега дошло.
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