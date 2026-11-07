Станковић: Плате морају значајно да расту, охрабрује сагласност владе и послодаваца

Аутор:АТВ редакција
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Став Савеза синдиката је да плате морају значајно да расту и да је охрабрујуће што су се са тим сагласили и представници Владе и послодаваца на првом састанку социјалних партнера, изјавио је предсједник Синдиката Горан Станковић.
Станковић је у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА рекао да Синдиката неће прихватити симболично повећање најниже плате за наредну годину, већ очекује осјетан раст примања који ће радници заиста осјетити у кућном буџету.
"Ми се не можемо задовољити само са нивелисањем трошкова живота. Радник Републике Српске у 2027. години мора пуно боље и квалитетније живи, да се побољша њихов стандард", изјавио је Станковић, нагласивши да су разговори почели охрабрујуће.
Он је мишљења да повећање плате од пет, шест или осам одсто не би задовољило ни Савез синдиката ни раднике, који очекују конкретан резултат.
"Радници очекују да то повећање осјете у свом кућном буџету, а не да то повећање симболично значи усаглашавање са трошковима инфлације, па да приликом првог плаћања рачуна све потроше. Потребно је да радници имају извјесност да ће се тренд повећања наставити и наредних година", рекао је Станковић.
Према његовим ријечима, циљ је да се, осим најнижих плата за све категорије стручне спреме, повећају и додатно плате у привреди, као и примања запослених чије се плате финансирају из буџета.
Станковић је навео да је Савез синдиката у септембру спровео истраживање на репрезентативном узорку радника да би утврдио њихово задовољство примањима и очекивања од плате која би им омогућила пристојан живот.
"Истраживање је показало да сваки други радник Републике Српске прима плату до 1.450 КМ, а 80 одсто испитаних изјаснило се да није задовољно својим примањима. Тек сваки двадесети радник прима плату од 2.000 КМ и више", нагласио је Станковић.
Он је истакао да би, према изјашњавању радника, плата од 2.000 КМ представљала пристојно и достојанствено примање у садашњим условима живота и рада.
Станковић је нагласио да унапређење материјалног положаја радника не подразумијева само повећање плата, већ и рјешавање питања додатног плаћања рада недјељом, уплате доприноса и заштите здравља и безбједности на раду.
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