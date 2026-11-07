Дивљају цијене у БиХ: Телетина и до 50 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Цијене телетине у БиХ достижу и 50 КМ по килограму. Погледајте колико коштају телећи бут, плећка и месо с костима те зашто су цијене различите.
Цијене меса у Босни и Херцеговини настављају оптерећивати кућне буџете, а телетина за многе грађане постаје све теже доступна.
Килограм телећег бута у појединим месницама кошта чак 50 КМ, док се исти комад меса на другим продајним мјестима може купити за 32 КМ.
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Разлика од 18 КМ по килограму показује колико цијене могу варирати од меснице до меснице.
Како пише "Вечерњи лист БиХ", за два килограма телећег бута у скупљим месницама потребно је издвојити чак 100 КМ.
Због високих цијена меса, грађани све чешће морају пажљиво планирати куповину и упоређивати понуде различитих трговаца.
Према цијенама које је објавио "Вечерњи лист БиХ", разлике нису изражене само код телећег бута него и код других врста меса.
У једној месници килограм телеће плећке кошта 45 КМ, док се телетина с костима продаје за 37 КМ.
У другој месници цијене су знатно ниже. Телећи бут кошта 32 КМ, плећка 27 КМ, а килограм телетине с костима 20 КМ.
Разлика у цијени телећег бута и плећке износи 18 КМ по килограму, док је код телетине с костима 17 КМ.
То значи да би купац који купује два килограма телећег бута у једној месници платио 100 КМ, а у другој 64 КМ, односно 36 КМ мање.
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Ипак, на цијену могу утицати поријекло меса, категорија животиње и други фактори, па није нужно ријеч о потпуно једнаким производима.
Колико су цијене меса порасле у протеклим годинама показују и подаци Агенције за статистику Босне и Херцеговине.
У јулу 2021. године килограм јунетине без кости у просјеку је коштао 13,50 КМ.Купуј мапе
Пет година касније, у јуну 2026. године, просјечна цијена достигла је 27,10 КМ по килограму.
То представља повећање од приближно 101 одсто, односно више него двоструко у односу на 2021. годину.
Према подацима за јул 2021. године, килограм свињетине с костима тада је у просјеку коштао 7,70 КМ, док је килограм свјеже пилетине износио 4,80 КМ.
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Важно је нагласити да су то просјечне статистичке цијене, које се не морају подударати с цијенама одређених комада меса у појединачним месницама.
Додатно поређење показује да се килограм телећег бута 2023. године у месницама могао купити за приближно 31 КМ.
Данас поједине меснице за исти комад меса траже и 50 КМ.
Ријеч је о повећању од приближно 61 одсто у односу на наведену цијену из 2023. године.
Такав раст посебно погађа домаћинства која телетину редовно укључују у исхрану.
Месари као један од главних разлога наводе високе набавне цијене телади, али и разлике између домаћег и увозног меса.
Власник једне бањалучке меснице Александар Шешић истиче да је домаће месо знатно скупље од увозног. Додаје да је цијена од 50 КМ за килограм телећег бута већ мјесецима присутна на тржишту.
Са друге стране, месари који имају властите фарме тврде да захваљујући домаћој производњи могу понудити повољније цијене.
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На коначну цијену утичу и категорија и старост животиње, трошкови набавке те начин пословања поједине меснице.
Представници пољопривредних произвођача упозоравају и на велики увоз меса, који утиче на домаћу производњу и тржишне цијене.
За купце то значи да се цијене могу знатно разликовати чак и када је ријеч о истој врсти меса, због чега поређење понуда прије куповине може донијети значајну уштеду.
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