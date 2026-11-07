Кецмановић: Хитно и безусловно укинути ОХР

Аутор:АТВ редакција
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Политиколог Ненад Кецмановић оцијенио је да се из става САД, Кине и Русије као највећих свјетских сила намеће закључак да је укидање Канцеларије високог представника (ОХР) неминовно.
Кецмановић је у ауторском тексту за "Политику" указао да Американци, за разлику од Руса и Кинеза који траже да се ОХР укине хитно и безусловно, пружају подршку тренутном вођству ОХР-а док га води њихов Луис Кришок.
Међутим, како је истакао, и њихов став је да будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника и да домаћи лидери преузму пуну одговорност за самостално доношење политичких одлука.
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Кецмановић сматра да о судбини ОХР-а довољно говори и то што Кришок није ни дошао да брани свој извјештај на посљедњој сједници Савјета безбједности УН о стању у БиХ.
"Кришоку су дали инструкцију да се не мијеша у свој посао, него да као в.д. у техничком мандату само чува непопуњено мјесто у згради ОХР-а да се не би опет бесправно уселио неки Нијемац попут (Кристијана) Шмита", навео је Кецмановић.
Према његовој оцјени, по општој атмосфери рекло би се да је, и споља и изнутра, Босна зрела за разлаз, јер то практично значи међународно признање фактичког стања.
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"До тога вјероватно неће доћи ускоро, бар не до завршетка рата у Украјини и Ирану, иако никога не брине како би то прошло у самој БиХ, него како ће се одразити на стање у окружењу, које је у превирању", навео је Кецмановић.
Он сматра да ће укидање ОХР-а, око чега су, и према западним аналитичарима, три суперсиле сасвим приближиле ставова, за Српску бити корак од седам миља, преноси "Срна".
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