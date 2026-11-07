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Кецмановић: Хитно и безусловно укинути ОХР

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АТВ редакција
07.11.2026 11:00

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Кецмановић: Хитно и безусловно укинути ОХР

Политиколог Ненад Кецмановић оцијенио је да се из става САД, Кине и Русије као највећих свјетских сила намеће закључак да је укидање Канцеларије високог представника (ОХР) неминовно.

Кецмановић је у ауторском тексту за "Политику" указао да Американци, за разлику од Руса и Кинеза који траже да се ОХР укине хитно и безусловно, пружају подршку тренутном вођству ОХР-а док га води њихов Луис Кришок.

Међутим, како је истакао, и њихов став је да будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника и да домаћи лидери преузму пуну одговорност за самостално доношење политичких одлука.

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Кецмановић сматра да о судбини ОХР-а довољно говори и то што Кришок није ни дошао да брани свој извјештај на посљедњој сједници Савјета безбједности УН о стању у БиХ.

"Кришоку су дали инструкцију да се не мијеша у свој посао, него да као в.д. у техничком мандату само чува непопуњено мјесто у згради ОХР-а да се не би опет бесправно уселио неки Нијемац попут (Кристијана) Шмита", навео је Кецмановић.

Према његовој оцјени, по општој атмосфери рекло би се да је, и споља и изнутра, Босна зрела за разлаз, јер то практично значи међународно признање фактичког стања.

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"До тога вјероватно неће доћи ускоро, бар не до завршетка рата у Украјини и Ирану, иако никога не брине како би то прошло у самој БиХ, него како ће се одразити на стање у окружењу, које је у превирању", навео је Кецмановић.

Он сматра да ће укидање ОХР-а, око чега су, и према западним аналитичарима, три суперсиле сасвим приближиле ставова, за Српску бити корак од седам миља, преноси "Срна".

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Тагови :

Ненад Кецмановић

ОХР

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