Конаковић за АТВ о свом раду: Било је једностраних потеза

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Деструктивни процеси, како каже актуелни министар спољних послова БиХ, или прецизније, српски кадрови у институцијама БиХ, не би требало да имају све микрофоне у рукама. Односно, не би требало да добију позиције министра спољних послова и амбасадора у Њујорку, уз позицију члана Предсједништва БиХ, које им, према досадашњој политичкој пракси, у овом мандату припадају.
"Хоће ли СНСД добити ово Министарство спољних послова, па онда са Жељком Цвијановић у овој ротацији им припада и мјесто у Њујорку, у Уједињеним нацијама? Имају озбиљне полуге за остваривање сецесионистичких идеја", навео је Конаковић.
На питање АТВ-а шта је спорно у томе да друга страна има те полуге, уз подсјећање да је и у још актуелном мандату Тројка имала члана Предсједништва БиХ, министра и амбасадора у Њујорку, Конаковић је одговорио:
„Имала је то српска страна и прије овог мандата. Спорно је то што Милорад Додик и СНСД отворено руше Босну и Херцеговину, отворено и формално заговарају сецесију и воде Босну и Херцеговину у нови рат. То је једино спорно. Нема ништа спорно, наравно, у томе да на етничкој основи те функције обављају Срби којима је стало до људи у Босни и Херцеговини, па тако и до Срба. Али дозволите, наравно, то је мој став, да они који раде по налогу Путина не желе добро ни Босни и Херцеговини ни Србима у Босни и Херцеговини. Сматрам да имам право на такву врсту критике“, казао је Конаковић.
На констатацију да су и овај мандат обиљежили прегласавање српског члана Предсједништва БиХ и једнострани потези министра спољних послова, те да се спољна политика водила без консензуса, иако је то обавеза, Конаковић признаје да је таквих ситуација било.
"Било је таквих ситуација на свим странама, увијек. Дакле, имате став Жељке Цвијановић, рецимо, о Израелу, с којим се ја никако не слажем, и који није једногласан став Предсједништва. Имате њене ставове о Русији који ни близу нису мојим ставовима. А када смо дјеловали, ја никада нисам оспорио ништа што је Предсједништво једногласно усвојило. Никада. Дакле, када Предсједништво има свој став, ја немам право на свој став. Када Предсједништво нема став, ја сам обавезан да имам свој став. Дакле, било је једностраних потеза, али не незаконитих и нелегалних", закључио је саговорник АТВ-а.
Он додаје да о многим унутрашњим питањима нема договора, а посебно не о спољнополитичким темама.
"По питању Израела не слажем се са ХДЗ-ом. Дакле, то су ствари о којима гласно говоримо, али сада говоримо о деструктивним процесима. Ти деструктивни процеси не би требало да имају све микрофоне који им помажу да успоравају или уништавају Босну и Херцеговину", закључио је Конаковић.
Коментаришући формирање власти, Конаковић и даље остаје усамљен у идеји да се власт формира са опозицијом у Републици Српској, на шта ни сама опозиција до сада није позитивно реаговала.
Додаје да ужива посматрајући процес формирања власти, подсјећајући да су их проглашавали издајницима када су сјели за сто са ХДЗ-ом и СНСД-ом.
"СДА, а поготово СБиХ, који су дали та велика, мегаломанска предизборна обећања да ће ријешити питање ПДВ-а и још нека, сада очекују да се суоче са политичком реалношћу у Босни и Херцеговини", казао је.
На крају поручује да је тренутно позиционирање политичких странака веома важно. Вјерује да странке које претендују да буду дио власти сада утврђују своје позиције, подижући љествицу и цијену својих захтјева.
Иначе, НиП, на чијем је челу Конаковић, уз Нашу странку, једна је од ријетких парламентарних партија које се не помињу као дио могуће већине, ни на нивоу Федерације БиХ ни на нивоу БиХ.
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