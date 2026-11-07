Уочи Митровдана ово никако не треба да радите

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква сутра слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан.
Овај празник посвећен је античком команданту Солуна који је страдао због ширења хришћанства. Свети Димитрије рођен је у Солуну, за вријеме цара Максимилијана.
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По предању, Димитријев гроб одисао је босиљком и смирном, те је зато назван Мироточиви.
Митровдан се, према броју вјерника који га славе, налази на петом мјесту на листи највећих српских слава.
У Србији су му посвећени бројни храмови, укључујући цркву у Пећкој патријаршији и капелу у манастиру Високи Дечани.
Према народном вјеровању, уочи Митровдана свако би требало да буде у својој кући, како током године не би морао да ноћива у туђим домовима.
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Митровдан је познат и по томе што су се хајдуци тада растајали, да би се поново састали на Ђурђевдан.
Тако је настала и позната народна изрека:
"Митровданак – хајдучки растанак, Ђурђевданак – хајдучки састанак".
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