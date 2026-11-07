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Уочи Митровдана ово никако не треба да радите

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АТВ редакција
07.11.2026 11:51

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Свети Великомученик Димитрије Митровдан
Фото: YouTube/Screenshot/SlugaBožiji

Српска православна црква сутра слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан.

Овај празник посвећен је античком команданту Солуна који је страдао због ширења хришћанства. Свети Димитрије рођен је у Солуну, за вријеме цара Максимилијана.

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По предању, Димитријев гроб одисао је босиљком и смирном, те је зато назван Мироточиви.

Митровдан се, према броју вјерника који га славе, налази на петом мјесту на листи највећих српских слава.

У Србији су му посвећени бројни храмови, укључујући цркву у Пећкој патријаршији и капелу у манастиру Високи Дечани.

Обичаји уочи Митровдана

Према народном вјеровању, уочи Митровдана свако би требало да буде у својој кући, како током године не би морао да ноћива у туђим домовима.

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Митровдан је познат и по томе што су се хајдуци тада растајали, да би се поново састали на Ђурђевдан.

Тако је настала и позната народна изрека:

"Митровданак – хајдучки растанак, Ђурђевданак – хајдучки састанак".

(Српска инфо)

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Тагови :

Митровдан

обичаји

вјеровања и обичаји

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