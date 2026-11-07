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Минић: Миљино страдање је вјечна опомена о трагичној судбини српског народа

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АТВ редакција
07.11.2026 14:23

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Са дубоком тугом примио сам вијест о смрти Миље Зечевић из Сијековца, мајке која је својим очима гледала убиство тројице синова и супруга, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Миљино страдање је вјечна опомена о трагичној судбини српског народа. Свједочанства која је оставила о злочину у Сијековцу остају заувијек урезани у наше колективно памћење. Нека јој је вјечна слава и хвала. Почивала у миру, уз своје најмилије", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

Миља Зечевић

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