Меморијални центар: Миља Зечевић свједочила о страдању своје и судбини бројних српских породица

Аутор:АТВ редакција
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Меморијални центар Републике Српске упутио је саучешће породици и пријатељима Миље Зечевић, мајке која је у злочину у Сијековцу изгубила супруга и три сина о чему је свједочила пред овим центром, као и о судбини бројних српских породица.
"Миља је годинама свједочила о страдању своје породице, судбини бројних српских породица и злочину који су у Сијековцу починиле хрватско-муслиманске оружане формације, уз учешће припадника регуларних снага Републике Хрватске", навели су из Меморијалног центра.
Миља Зечевић је рођена 14. јануара 1931. године, а преминула је јутрос у 95. години. Њен супруг Јово /1920/ и синови Милан /1950/, Петар /1953/ и Васо /1958/ убијени су у Сијековцу 26. марта 1992. године.
Сјећања на супруга и синове Миља је повјерила и Меморијалном центру Републике Српске.
Њено свједочење снимљено је у Броду и сачувано у аудио-визуелној архиви Меморијалног центра.
"Нека јој је вјечни покој", навели су из Меморијалног центра.
Друштво
Миља Зечевић у једном дану изгубила три сина и супруга: Убили их пред њеним очима
У свједочењу за Меморијални центар Републике Српске Миља Зечевић је раније испричала да је група људи са чарапама преко лица ушла у њихово двориште 26. марта 1992. године.
"Мужа и тројицу синова нападачи су редом тукли и на крају погубили", рекла је тада Зечевићева.
Посвједочила је да је гледала како јој је најстарији син убијен код чесме, средњи на капији, а најмлађи у дворишту. Вјеровала је да су убице њихове комшије зато што су носили чарапе преко лица.
"Тукли су једног по једног, испитивали па поново тукли. Ја сам била ту. Када су их побили, онда су ме отјерали путем, након чега сам отишла чак у Смртиће", испричала је Зечевићева.
Опијело ће бити служено у понедјељак, 9. новембра, у 11.00 часова на Градском гробљу у Броду, а сахрана ће бити обављена у 13.00 часова у Горњим Смртићима код Прњавора.
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