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Цвијановић: Митровдан - прилика да се са посебним пијететом ода пошта свим родољубима

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АТВ редакција
07.11.2026 15:54

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Цвијановић: Митровдан - прилика да се са посебним пијететом ода пошта свим родољубима
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Борачкој организацији Републике Српске крсну славу Митровдан и указала је да је ово прилика да се са посебним пијететом ода пошта свим родољубима који су стали у одбрану свог народа и Српске.

"Наша је дужност да његујемо културу сјећања и поштовања према онима који су поднијели највећу жртву за Републику Српску, али и да наставимо да радимо на унапређењу положаја борачких категорија и јачању организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата", навела је Цвијановићева.

Указала је да је овај свечани дан прилика да са посебним пијететом и вјечном захвалношћу ода пошту свим родољубима који су, вођени часним циљевима, јединствено стали у одбрану слободе, свог народа и Републике Српске.

"Њихова храброст и пожртвованост трајно су уткане у темеље Републике Српске и представљају обавезу свих нас да чувамо мир, слободу и вриједности за које су многи положили своје животе или дали дијелове тијела", истакла је Цвијановићева.

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Она је честитку поводом Митровдана упутила свим члановима БОРС-а, бившим припадницима, официрима и војницима.

Борачка организација Републике Српске сутра прославља крсну славу Митровдан, а централна свечаност је у Источном Сарајеву. Градске и општинске борачке организације прославиће славу у својим локалним заједницама широм Српске.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Митровдан

Честитка

Српски члан предсједништва БиХ

БОРС

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