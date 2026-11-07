Цвијановић: Митровдан - прилика да се са посебним пијететом ода пошта свим родољубима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Борачкој организацији Републике Српске крсну славу Митровдан и указала је да је ово прилика да се са посебним пијететом ода пошта свим родољубима који су стали у одбрану свог народа и Српске.
"Наша је дужност да његујемо културу сјећања и поштовања према онима који су поднијели највећу жртву за Републику Српску, али и да наставимо да радимо на унапређењу положаја борачких категорија и јачању организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата", навела је Цвијановићева.
Указала је да је овај свечани дан прилика да са посебним пијететом и вјечном захвалношћу ода пошту свим родољубима који су, вођени часним циљевима, јединствено стали у одбрану слободе, свог народа и Републике Српске.
"Њихова храброст и пожртвованост трајно су уткане у темеље Републике Српске и представљају обавезу свих нас да чувамо мир, слободу и вриједности за које су многи положили своје животе или дали дијелове тијела", истакла је Цвијановићева.
Република Српска
Каран: Животна судбина Миље Зечевић један од најпотреснијих симбола српског страдања
Она је честитку поводом Митровдана упутила свим члановима БОРС-а, бившим припадницима, официрима и војницима.
Борачка организација Републике Српске сутра прославља крсну славу Митровдан, а централна свечаност је у Источном Сарајеву. Градске и општинске борачке организације прославиће славу у својим локалним заједницама широм Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму