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Додик: Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке

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АТВ редакција
08.11.2026 08:16

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

СНСД је спреман за сарадњу са свима који поштују Републику Српску, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Али с онима који траже деградирање институција Српске и наметање рјешења - нема и неће бити договора. Прошло је вријеме када су високи представници силом отимали надлежности Српске", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс у видео објави ретроспективе седмице.

Додик истиче да је током седмице боравио у Мар-а-Лагу, гдје је разговарао с важним људима који разумију положај и став Републике Српске.

"Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке", закључује Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

истина

Коментари (26)

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