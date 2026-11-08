Додик: Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је спреман за сарадњу са свима који поштују Републику Српску, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Али с онима који траже деградирање институција Српске и наметање рјешења - нема и неће бити договора. Прошло је вријеме када су високи представници силом отимали надлежности Српске", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс у видео објави ретроспективе седмице.
Додик истиче да је током седмице боравио у Мар-а-Лагу, гдје је разговарао с важним људима који разумију положај и став Републике Српске.
СНСД је спреман за сарадњу са свима који поштују Републику Српску. Али с онима који траже деградирање институција Српске и наметање рјешења – нема и неће бити договора.
Прошло је вријеме када су високи представници силом отимали надлежности Српске.
Током седмице боравио сам у Мар-а-Лагу, гдје сам разговарао с важним људима који разумију положај и став Републике Српске. Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 8, 2026
"Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке", закључује Додик.
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