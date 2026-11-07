Рекордер по броју начелничких мандата прелази у НСРС

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Једини начелник који је изабран за посланика, а који се одрекао начелничке позиције, јесте први човјек Источног Старог Града Боjо Гашановић. Он је уједно рекордер када је у питању број начелничких мандата – пет.
За АТВ каже, они који су се родили на почетку његовог мандата, сада су пунољетни, зато је вријеме да се иде. На изборима је освојио три пута више гласова него што има гласача у општини. А ми смо провјерили са становницима Источног Старог Града шта оставља иза себе.
На Хреши, гдје се налази општина Стари Град, затиче нас магла. У магли срећемо мајсторе који праве потпорни зид испод Скупштине Општине.
Република Српска
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"Дошао сам из Азербејџана прије два мјесеца. Ово мјесто се зове Хреша, Република Српска. Нисмо имали прилику видјети, али бисмо вољели видјети начелника", рекао је мајстор из Азербејџана.
Они су ријетки који бораве у Општини, а да Боју Гашановића не знају лично, прича нам Весна, продавац у локалној продавници, гдје начелник свакодневно долази.
"Долази, помогао је свима и увијек је изашао у сусрет свима, и коме је требала помоћ за болест и за било шта. Увијек је човјек био ту", рекла је Весна Цинцар, продавац.
Положај општине је специфичан, наслања се на Башчаршију с једне стране, а с друге стране захвата подручје Требевића, најпознатијег сарајевског излетишта.
Све важно за становнике ове општине налази се у овој улици. Ту су Фонд здравственог осигурања, пореска, пошта, амбуланта, апотека, комунално предузеће, ватрогасци, општина. Све важно за туристе налази се с друге стране кањона Миљацке, на Требевићу.
А на Требевићу нас је чекао Гашановић. Ако је Хреша његово упориште, из Требевића црпи финансијску снагу. Управо се због градње на Требевићу често налази на мети. Поставља се питање злоупотребе положаја, непланске градње, личних односа са инвеститорима.
Постоје надлежне институције које могу провјерити да ли је нешто у складу са законом или није", рекао је Бојо Гашановић, начелник Источног Старог Града.
МЗ Требевић има 3300 хектара земље, а ми смо узели обухват регулационог плана 30 хектара.
Експанзији Источног Старог Града, који спада у изразито неразвијене општине, чудили су се прије десетак година у Агенцији за статистику.
"Ми смо пријавили да су издате грађевинске дозволе двије-три, за градњу око 30.000 квадрата и да се то гради, и онда су нас звали из Статистике да кажу да смо нешто погријешили јер је немогуће да ми градимо 30.000 квадрата", рекао је Гашановић.
Иако Источни Стари Град због своје конфигурације, непостојања своје школе, броја становника који једва достиже бројку од 1500, спада у изразито неразвијене општине са суровим условима живота, мало тога је овдје сурово. Природа је импозантна, а близина Сарајева непосредна. Па на Хреши, Вучијој Луци, на Булозима, раме уз раме живи сеоско становништво, али и бројни привредници и интелектуалци.
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На путу од општине ка Башчаршији срели смо и судију Бранку Шор, која већ 20 година живи овдје. Први пут чује да Гашановић одлази са чела ове локалне заједнице. Каже, не вјерује да ће поново имати таквог начелника.
Није политички, није ништа, нисмо ни пријатељи, само смо познаници, али је једноставно неко ко је коректан, способан, зна пуно људи, а то треба за начелника", рекла је Бранка Шор, судија.
У Гашановићевом друштву често се срећу политичари, дипломате, страни инвеститори. Стога не гријеше они који кажу да Гашановићев стварни утицај превазилази функцију коју обавља.
"У овој мојој побједи на овим изборима велика ствар је име и презиме. Као Боjо Гашановић добио сам много гласова од разних људи који су са мном у животу некада разговарали", додаје Гашановић.
У Народној скупштини не мисли ћутати, биће конструктиван, а како сада схвата ситуацију, биће опозициони посланик.
"Ми смо опозиција и не знам шта ће бити у будућности, да ли ће СДС са неким преговарати, договарати", каже Гашановић.
На честе критике због сарадње са Владом Републике Српске и тврдње да ће промијенити партију поручује да је од '91. у СДС-у и да од када је на челу странке у Источном Старом Граду никад није изгубио. У НСРС ће се, каже, борити за статус неразвијених општина.
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