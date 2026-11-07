Да ли ће доћи до договора око најниже плате?

Аутор:Маријана Ивељић
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Не прихватамо симболично повећање најниже плате за наредну годину, став је Синдиката Српске. Очекују осјетан раст примања који је и више од осам одсто. Охрабрује, поручују, први састанак социјалних партнера на којем је усаглашено да најнижа плата мора да расте.
"Неко симболично повећање, неких три, пет, шест, осам одсто, то сигурно није нешто што ће задовољити Савез синдиката нити раднике. Радници очекују конкретан резултат и да то повећање осјете у кућном буџету", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Повећање минималне плате треба да прати раст продуктивности, а не да угрожава радна мјеста, порука је послодаваца. Упозоравају на разлике у повећању зараде које произлази из бољег пословања и продуктивности од административног повећања које предузећа не могу да издрже. Ипак, према ријечима послодаваца и Влада и синдикати опрезнији су него претходних година, имајући у виду искуства са значајним растом зарада и његовим посљедицама.
Сигурно ћемо постићи договор о најнижој плати, јасан је предсједник Владе. Најављује састанке о томе за наредну седмицу. Влада, каже Минић жели да се до рјешења дође договором, а не једностраном одлуком.
"Влада Републике Српске овдје најмање гледа буџет и оне обавезе које се односе на пуњење буџета колико је битно да послодавци по различитим гранама могу организовати своју производњу, могу бити рентабилни и ево сада што вам у овом моменту могу рећи задњи приједлози синдиката су били да покушамо и у оквиру одређених привредних дјелатности да правимо одређене дигресије у смислу оних привредних дјелатности које су овом моменту угрожене као што је прерађивачка па да видимо како и на који начин би ту одређивали најнижу плату и које би биле обавезе у оквиру те најниже плате", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Република Српска
Минић најавио разговоре о најнижој плати: Не желимо да Влада пресјече
Када је ријеч о висини најниже плате за идућу годину још нема конкретног износа. Очекивања су да би Влада и социјални партнери на идућем састанку Економског социјалног савјета могли да дођу до компромиса. Преговори су већ почели протекле седмице када је усаглашено да најнижа плата треба да буде повећана.
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