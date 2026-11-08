За унапређење инфраструктуре установа културе 983.100 KM

Аутор:АТВ редакција
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Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбиједило је 983.100 КМ с циљем унапређења инфраструктуре и техничких капацитета установа културе у овој години.
У ресорном министарству Срни је речено да се најзначајнија улагања односе на реконструкцију објекта Музеја савремене умјетности Републике Српске, за шта је издвојено 400.000 КМ, те набавку опреме за Меморијални центар Републике Српске у износу од 227.100 КМ.
" Средства су обезбијеђена и за замјену столарије у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у износу од 170.000 КМ, набавку књига за народне и матичне библиотеке у Републици Српској 98.000 КМ, те санацију крова Музеја Козаре у Приједору, реконструкцију сталне поставке Музеја Републике Српске, као и унапређење радног простора и опремање других установа културе", рекли су у Министарству.
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У 2025. години за инфраструктурне пројекте и техничко опремање установа културе инвестирано је укупно 880.163 КМ, а средства су, између осталог, усмјерена на санацију подрумских просторија Народног позоришта Републике Српске, за шта је издвојено 500.000 КМ.
" Значајна средства издвојена су и за опремање Меморијалног центра Републике Српске, набавку лифта за Народну библиотеку "Филип Вишњић" у Бијељини, санацију крова Матичне библиотеке у Источном Сарајеву, реконструкцију крова Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица у Бањалуци, као и техничко опремање бројних других установа културе", навели су у Министарству.
Из ресорног министарства су истакли да је у оквиру активности усмјерених на унапређење система културе извршена и категоризација културно-умјетничких друштава и ансамбала народних игара и пјесама, те да се тиме доприноси системском вредновању њиховог рада и развоју аматерског културно-умјетничког стваралаштва.
(СРНА)
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