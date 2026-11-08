Додик: Српска добила видљивост након деценија сатанизације из Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Спознаја да су Срби неправедно сатанизовани отвара доста простора да се прича о њима и Републици Српској, рекао је предсједник Милорад Додик након што је учествовао на МАГА конференцији у Мар-а-Лаго у Палм Бичу.
"Сада имамо темељ да покушамо доћи до потпуног разумијевања нашег положаја", истакао је Додик за РТРС.
Додик је најавио да ће на нивоу Бијеле куће једна група наших високопозиционираних људи ове седмице имати састанак на коме ће се говорити шта овдје урадити о чему ће бити упознат и са њима ће се поново састати када оде у Америку за неколико дана.
Указао је да се свијет реално промијенио у много чему, не само доласком Доналда Трампа, те навео уважавање Русија, снагу Кине, јачање исламског свијета.
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Додик: Истина о Српској се чује и тамо гдје се доносе кључне одлуке
На коментаре да у Америци нису ни знали ко је, Додик је одговорио да није важно шта говоре они из Сарајева.
Имао је осјећај, каже, да се промијенио наратив према Србима, на сваком кораку, али је нагласио да непријатељ из Сарајева не мирује јер су покушали да доведу у питање и њега говорећи да је чак "фашиста".
"Сама чињеница да сам био тамо и да сам добио позив, показује њихову немоћ. Тамо је значајан број наших људи који се боре, уз нашу асистенцију могу да продру дубоко", рекао је Додик.
Напоменуо је да је политика САД да се не мијешају у унутрашња питања других држава и да стварају друге нације.
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