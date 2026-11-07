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Једна особа погинула у тешкој несрећи: Саобраћај преусмјерен

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АТВ редакција
07.11.2026 18:56

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у касним поподневним сатима на путу између Меленаца и Башаида.

Према информацијама из зрењанинске полиције, сударила су се два возила, а несрећа је пријављена нешто послије 17 сати.

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За сада није познато како је дошло до судара, ни да ли има још повријеђених. Наводно је једно лице пребачено санитетским возилом у зрењанинску болницу.

Због полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици одвијао се атарским путем.

(Курир)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинули

Полиција

Србија

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