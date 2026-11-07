Једна особа погинула у тешкој несрећи: Саобраћај преусмјерен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у касним поподневним сатима на путу између Меленаца и Башаида.
Према информацијама из зрењанинске полиције, сударила су се два возила, а несрећа је пријављена нешто послије 17 сати.
Република Српска
РиТЕ Угљевик поново на мрежи
За сада није познато како је дошло до судара, ни да ли има још повријеђених. Наводно је једно лице пребачено санитетским возилом у зрењанинску болницу.
Због полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици одвијао се атарским путем.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч25
Друштво
2 ч1
Свијет
2 ч2
Србија
3 ч2
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму