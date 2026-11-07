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Пронађена лабораторија за узгој марихуане: Ухапшене три особе

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АТВ редакција
07.11.2026 15:50

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полиција је у Зрењанину пронашла илегалну лабораторију за узгој марихуане, заплијенила око 7,5 килограма дроге и ухапсила тројицу мушкараца, од којих је један припадник Жандармерије.

Ухапшени су припадник Жандармерије Ж. Г. (43), те лица М. Г. (64) и Ј. Г. (63) због сумње да су починили кривично д‌јело неовлаштена производње и стављања у промет дроге, саопштила је Полицијска управа Зрењанин.

Полиција је у претресу стана и других просторија које користе ова лица пронашла 81 стабљику индијске конопље, око 7,5 килограма марихуане, вагу за мјерење, те опрему за узгој марихуане.

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По налогу Вишег тужилаштва осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени надлежном тужиоцу, пише Срна.

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Тагови :

хапшење

Србија

марихуана

заплијењена марихуана

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