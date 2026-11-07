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Троје повријеђених у саобраћајној несрећи: Међу њима и дијете

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АТВ редакција
07.11.2026 14:01

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Три особе, међу којима је и једно дијете, повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила на магистралном путу Рума - Шабац, у близини села Кленак.

Према првим информацијама које је објавио РТС, због удеса је саобраћај на овој дионици пута тренутно у прекиду, а полиција преусмјерава возила алтернативним правцем кроз село.

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Према доступним информацијама, све три повријеђене особе збринуте су након незгоде и превезене у Ургентни пријем Здравственог центра у Шапцу, гдје им је указана медицинска помоћ. Међу повријеђенима је и дијете, али за сада нема ближих информација о степену њихових повреда и здравственом стању.

Одмах након пријаве незгоде на лице мјеста упућене су екипе Хитне помоћи из Шапца и Руме, које су интервенисале и пружиле помоћ повријеђенима.

Полиција је обуставила саобраћај на дијелу магистралног пута на којем се догодила незгода, док се возила преусмјеравају кроз село Кленак како би се омогућило несметано одвијање саобраћаја у околини мјеста удеса.

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Увиђај је у току, а након његовог завршетка биће познато више детаља о околностима под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђено дијете

магистрални пут

Хитна помоћ

увиђај

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