Троје повријеђених у саобраћајној несрећи: Међу њима и дијете

Аутор:АТВ редакција
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Три особе, међу којима је и једно дијете, повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила на магистралном путу Рума - Шабац, у близини села Кленак.
Према првим информацијама које је објавио РТС, због удеса је саобраћај на овој дионици пута тренутно у прекиду, а полиција преусмјерава возила алтернативним правцем кроз село.
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Према доступним информацијама, све три повријеђене особе збринуте су након незгоде и превезене у Ургентни пријем Здравственог центра у Шапцу, гдје им је указана медицинска помоћ. Међу повријеђенима је и дијете, али за сада нема ближих информација о степену њихових повреда и здравственом стању.
Одмах након пријаве незгоде на лице мјеста упућене су екипе Хитне помоћи из Шапца и Руме, које су интервенисале и пружиле помоћ повријеђенима.
Полиција је обуставила саобраћај на дијелу магистралног пута на којем се догодила незгода, док се возила преусмјеравају кроз село Кленак како би се омогућило несметано одвијање саобраћаја у околини мјеста удеса.
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Увиђај је у току, а након његовог завршетка биће познато више детаља о околностима под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде.
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