Појавио се опасан инсект: Није га било деценијама

Аутор:АТВ редакција
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Оријентални стршљен поново је привукао пажњу у Далмацији. Након што је прошлог љета један примерак пронађен у каменолому у близини Каштела, сада је овај ријетки инсект снимљен и у самом центру Сплита.
Фотографију је редакцији "Слободне Далмације" послао грађанин, а његово појављивање поново је отворило питање ширења врста које досад нису биле уобичајене на овом подручју.
Оријентални стршљен деценијама није био забиљежен у Далмацији, након што је, према доступним подацима, нестао из овог дијела Хрватске током 1970-их година.
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Његов повратак прошле године забиљежио је биолог др сц. Тони Корен, независни истраживач и члан Удружења "Хyла", који је примјерак пронашао у каменолому поред Каштела.
Говорећи о опасности коју овај инсект представља за људе, Корен је упозорио да су највећи ризик алергијске реакције на убод.
Као и код других стршљена, оса и пчела, реакција организма може бити непредвидива, а код особа које су алергичне посљедице могу бити врло озбиљне, па и погубне. Ипак, истакао је да оријентални стршљени нису посебно агресивни.
По правилу нападају када се осјете угроженима, на примјер ако неко покуша да их ухвати, притисне их или случајно сједне на њих.
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Њихово поновно појављивање у Далмацији уклапа се у шири тренд доласка и ширења нових врста инсеката. Промјене климатских услова и све топлије вријеме погодују опстанку и ширењу појединих врста на подручјима на којима раније нису обитавале.
Један од примјера је и тиграсти комарац, који се у међувремену одомаћио у Хрватској. Након прошлогодишњег налаза код Каштела, фотографија из центра Сплита могла би да буде нови показатељ присуства оријенталног стршљена у Далмацији.
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