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Ава Карабатић се поново огласила

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АТВ редакција
07.11.2026 13:12

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Ава Карабатић
Фото: Инстаграм

Старлета и ријалити учесница Ава Карабатић огласила се након што је јутрос одјекнула шокантна вијест да је наводно извршила самоубиство.

Ава је истакла да је све лаж!

Како наводи, физички се осјећа добро, али је психички лоше, због чега планира да потражи помоћ.

ava karabatic fb

Сцена

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"Физички сам добро, али психички не. Потражићу психолошку помоћ након свих претрпљених траума због свог менталног здравља које ми је тренутно на првом мјесту", навела је Ава Карабатић и захвалила се свима који су уз њу.

"Хвала свим драгим људима који сте уз мене", написала је Ава Карабатић у овом за њу веома тешком тренутку.

"Телеграф" је позвао Аву и покушао да ступи са њом у контакт, али су позиви одбијени.

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Таг :

Ава Карабатић

Коментари (1)

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