Усред ноћи запалио аутомобил испред породичне куће: Ухапшен мушкарац (37)

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Котору расвијетлила је случај подметања пожара на аутомобилу марке "мерцедес", који је запаљен 12. октобра ове године, а због сумње да је починио кривично дјело изазивање опште опасности ухапшен је Д. М. (37) из Котора.
Према сумњама истражилаца, он је 12. октобра, око 00.25 часова, у насељу Златне њиве, испред породичне куће власника Ф. М, запаљивом течношћу полио његов аутомобил, а потом изазвао пожар. Том приликом на возилу је причињена материјална штета.
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Осумњичени је идентификован након интензивних полицијско-тужилачких активности, које су спроведене у координацији са Основним државним тужилаштвом у Котору. Полицијски службеници обавили су претресе на више локација, прикупили обавјештења од већег броја особа и предузели низ оперативних и криминалистичких мјера како би утврдили околности догађаја, идентитет осумњиченог, али и његово кретање након паљења аутомобила.
Након што је лоциран, Д. М. је по налогу надлежног државног тужиоца лишен слободе. Полиција је саопштила да ће и у наредном периоду наставити са координисаним активностима на расвјетљавању случајева подметања пожара и других напада на имовину грађана, као и на идентификацији и процесуирању одговорних особа.
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