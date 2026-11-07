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Упозорење стручњака: Ова година биће друга најтоплија откад се врше мјерења

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АТВ редакција
07.11.2026 12:15

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Упозорење стручњака: Ова година биће друга најтоплија откад се врше мјерења
Фото: Envato/aowsakornprapat

Глобално загријавање ће ове године готово сигурно поново премашити границу од 1,5 степени Целзијуса у односу на прединдустријски период, саопштила је у петак европска служба за климатске промјене Коперникус.

Ако се прогнозе потврде, биће то други пут да се овај праг премаши на годишњем нивоу, након 2024. године. Ипак, циљ ограничавања глобалног загријавања званично ће се сматрати прекораченим тек када температура ову границу премаши у вишегодишњем просјеку.

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Међународна заједница је Париским климатским споразумом поставила циљ да се глобално загријавање ограничи на највише 1,5 степени Целзијуса у односу на прединдустријски период, како би се избјегле најтеже посљедице климатских промјена.

Према процјенама Коперникуса, ова година биће друга најтоплија откако се врше мјерења, уз могућност од 20 посто да надмаши рекордну 2024. годину.

Стручњаци ове службе процјењују и да ће четверогодишњи просјек загријавања за период од 2023. до 2026. године премашити 1,5 степени.

Подаци Коперникуса показују да је октобар широм свијета био најтоплији откако постоје мјерења, с просјечном глобалном температуром за 1,75 степени вишом од прединдустријског нивоа.

"Посебно је значајно што се очекује да ће и четверогодишњи просјек бити изнад 1,5 степени, што наглашава колико је овај период глобалног загријавања дуготрајан", изјавила је Саманта Бургесс из Европског центра за средњорочне временске прогнозе.

И Уједињене нације сада званично очекују да ће циљ од 1,5 степени, утврђен Паришким климатским споразумом, бити премашен.

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Глобално загријавање доприноси све чешћим климатским екстремима, екстремним временским појавама и повећава ризик од достизања потенцијално неповратних климатских преломних тачака.

Ризици се повећавају са сваким додатним дјелићем степена и сваком годином, упозорава Програм Уједињених нација за околину (УНЕП) у свом септембарском извјештају.

Директор Института за истраживање утјецаја климатских промјена у Потсдаму Јохан Роцкстром упозорио је да би се свијет, без одлучних мјера против глобалног загријавања, могао наћи на "путу ка неконтролисаној будућности".

(РадиоСарајево)

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Тагови :

климатске промјене

клима

Глобално загријавање

високе температуре ваздуха

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