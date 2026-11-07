Аутомобил у ком је било троје тинејџера слетјело са пута

Аутор:АТВ редакција
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Током ноћи дошло је до теже саобраћајне несреће у Зети код Подгорице, када је возило у ком се налазило троје тинејџера слетјело са пута.
Несрећа се догодила ноћас око пола 2 у Ботуну, у возилу су биле три особе старе 18 година. Двије су теже, а једна лакше повријеђена – потврђено је за РИНУ.
Тинејџери су збринути у здравственој установи.
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До несреће је дошло на локалном сеоском путу, када је из још увијек неутврђених разлога возило слетјело са пута и завршило на ливади.
На возилу је причињена већа материјална штета.
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