Аутомобилом улетио људима у дневни боравак: Возио пијан и без возачке дозволе

Аутор:АТВ редакција
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Необична саобраћајна незгода догодила се у суботу ујутру у мјесту Пишкоровец, у хрватском Међимурју, када је мушкарац, под дејством алкохола и без положеног возачког испита, изгубио контролу над аутомобилом и ударио у породичну кућу.
Према писању хрватских медија, аутомобил је након удара завршио у дијелу куће у којем се налази дневна соба, а снимак инцидента убрзо се појавио на друштвеним мрежама.
Сцена
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Како је потврђено из међимурске полиције, мушкарац који је управљао возилом није имао возачку дозволу, а утврђено је и да је био под дејством алкохола.
Након што је аутомобилом ударио у кућу, возач није сачекао долазак полиције, већ је напустио мјесто незгоде и удаљио се пјешице.
Полиција је убрзо покренула потрагу, а мушкарац је пронађен и ухапшен око сат времена након инцидента, односно око 10 часова, преноси 24сата.хр.
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Незгода се догодила око девет сати ујутру, а за сада нема више информација о евентуалним повредама укућана нити о висини материјалне штете.
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