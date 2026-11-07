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Иран запријетио: Имамо оружје које ће изненадити свијет

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АТВ редакција
07.11.2026 13:15

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Иранска ракета
Фото: Screenshot / X

Непријатељ неће моћи да спријечи Иран да производи и модернизује оружје ни на тренутак, изјавио је данас портпарол Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), бригадни генерал Хосеин Мохеби, и најавио да ће, уколико дође до трећег таласа сукоба са непријатељем, открити "достигнућа која ће изненадити свијет" - ново оружје иранских Ваздухопловних снага.

"Постоји и оружје које ће бити откривено и оперативно у случају трећег таласа обнове сукоба са непријатељем, оружје које ће изненадити цијели свијет", најавио је Мохеби на конференцији за новинаре уочи недјеље иранског Ваздухопловства, преноси агенција ИРНА.

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Као једно од достигнућа Ваздухопловних снага ИРГЦ-а открио је постојање подземних рактних градова и истакао да су настали захваљујући флексибилној способности за наставак производње ракета и дронова током ратног времена и под непријатељским бомбардовањем.

"Са овом флексибилношћу, били смо у могућности да брзо премјестимо производњу ракета са површине у подземље. Сада, са аутохтоним знањем и огромном и разноврсном географијом Ирана, и користећи ову могућност, били смо у могућности да створимо 'град за производњу ракета испод површине'. То је омогућило наставак производње током ратног времена и под бомбардовањем", рекао је портпарол ИРГЦ.

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Непријатељ, нагласио је, броји иранске ракете, вјерујући да ће ускоро понестати, али није био свјестан те могућности.

Мохеби је додао да су, захваљујући технологији коју користе, довели до тога да модерна противваздушна одбрана непријатеља Ирана, укључујући системе ТХААД и "патриот", постане неефикасна.

(Телеграф)

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