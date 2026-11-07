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Заједно за Бањалуку: У току велика хуманитарна акција

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АТВ редакција
07.11.2026 12:34

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Заједно за Бањалуку
Фото: Уступљена фотографија

Ротари клуб Бањалука Глориа и Ротаракт клуб Бањалука Глориа покренули су стратешку хуманитарну акцију "Заједно за Бањалуку".

Акцији је у сусрет изашао и бањалучки Аеродром који је одобри кориштење дијела пословног простора у одлазном гејту пристанишне зграде и то у периоду до 01. јуна наредне године.

Средства прикупљена у овој акцији биће усмјеравана одабраним дневним центрима и организацијама у Бањалуци, у зависности од тренутних потреба на терену.

Прикупљена средства намијењена организацијама које свакодневно раде са дјецом, особама са потешкоћама у развоју и жртвама насиља.

Организације обухваћене акцијом су:

  • Дневни центар за дјецу у ризику
  • Сервис центар „Дајте нам шансу — Звјездице“
  • Дневни центар „Моја лука“
  • Дневни боравак „ОНИКС“
  • Дневни центар „Заједно“
  • Сигурна кућа за жене и дјецу жртве насиља

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Заједно за Бањалуку

Ротаракт клуб Глориа

Ротари клуб Глориа

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