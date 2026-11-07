Заједно за Бањалуку: У току велика хуманитарна акција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ротари клуб Бањалука Глориа и Ротаракт клуб Бањалука Глориа покренули су стратешку хуманитарну акцију "Заједно за Бањалуку".
Акцији је у сусрет изашао и бањалучки Аеродром који је одобри кориштење дијела пословног простора у одлазном гејту пристанишне зграде и то у периоду до 01. јуна наредне године.
Средства прикупљена у овој акцији биће усмјеравана одабраним дневним центрима и организацијама у Бањалуци, у зависности од тренутних потреба на терену.
Прикупљена средства намијењена организацијама које свакодневно раде са дјецом, особама са потешкоћама у развоју и жртвама насиља.
Организације обухваћене акцијом су:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму