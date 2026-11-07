Откривено зашто је пријатељ Аве Карабатић објавио да је умрла

Аутор:АТВ редакција
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Након што се огласила на Инстаграму и демантовала тврдње да је извршила самоубиство Ава Карабатић се сада обратила пратиоцима и дала им могућност да јој поставе питање.
Једно од питања било је зашто је њен пријатељ Марко Томас објавио видео на њеном профилу гдје у сузама саопштава вијест о смрти старлете.
Она је одговорила да је Марко био у шоку.
"Марио, моја администраторка, као и многи други, моји драги пријатељи, доживјели су шок кад су чули ту лажну гласовну да сам пала са спрата и повјеровали су у то", одговорила је Ава Карабатић.
Подсјећамо, она је раније поручила да се физички добро осјећа, али да је психички лоше због чега ће потражити стручну помоћ.
Сцена
Ава Карабатић се поново огласила
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