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Полиција упутила хитан апел родитељима: Посљедице могу да остану

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Стеван Лулић
07.11.2026 14:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Министарство унутрашњих послова Србије (МУП) хитно се огласило се на својој званичној Инстаграм страници и упутило апел родитељима због опасног изазова који се појавио међу дјецом.

МУП је поручио да ови изазови нису безазлена забава, те да могу довести до озбиљних посљедица и повређивања дјеце.

Полиција поручује да жеља за лајковима, доказивањем или прихватањем у друштву не смије бити разлог да дјеца угрожавају сопствену безбједност, али и здравље других.

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Апелују да дјеца треба да науче да препознају опасност и одупру се притиску вршњака.

"Није храброст прихватити сваки изазов. Храброст је знати када треба рећи НЕ", поручили су из МУП-а Србије.

Посебна улога родитеља

Полиција посебно наглашава улогу родитеља и поручује да они треба да буду упознати са дигиталним навикама своје дјеце, садржајима које прате и изазовима који су популарни међу њиховим вршњацима.

Као један од начина да се спријече посљедице МУП наводи отворен разговор са дјецом о притисцима којима су изложена на интернету.

"Дјеца увијек треба да знају да могу да се обрате одраслима за помоћ и подршку, нарочито када се нађу у ситуацији у којој се од њих очекује да учествују у нечему што може бити опасно", поручују из МУП-а Србије и закључују:

"Лајкови се забораве. Посљедице могу да остану".

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МУП на крају још једном апелује на родитеље да прате дигиталне навике дјеце, и позива младе да не прихватају изазове којима могу угрозити своју или туђу безбједност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Изазов

МУП Србије

Полиција

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