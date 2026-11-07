Појачане полицијске контроле: Огласио се МУП Србије

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова спроводе појачане контроле путничких возова и жељезничких станица широм земље, у оквиру међународне акције организације РАИЛПОЛ, која је усмјерена на унапријеђење безбједности жељезничког саобраћаја.
Како је саопштено, полицијски службеници контролишу путнике, њихов пртљаг, али и друга мјеста у жељезничком систему, са циљем проналажења особа и предмета за којима се трага, као и спрјечавања и откривања различитих облика криминалитета.
Посебан акценат током ових активности стављен је на откривање кривичних дјела и прекршаја, као и на правовремено реаговање у ситуацијама које би могле да угрозе безбједност путника и других учесника у жељезничком саобраћају.
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Акција РАИЛПОЛ се спроводи у оквиру међународне сарадње полицијских служби окупљених у организацији РАИЛПОЛ, чији је циљ унапријеђење безбједности на жељезници кроз заједничке активности, размјену искустава и координисане контроле.
Појачаним присуством полиције на жељезничким станицама и у возовима настоји се да се повећа ниво безбједности, спријече противправна понашања и омогући сигурније путовање свим грађанима који користе жељезнички превоз.
(Телеграф)
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