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Појачане полицијске контроле: Огласио се МУП Србије

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АТВ редакција
07.11.2026 15:19

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Припадници Министарства унутрашњих послова спроводе појачане контроле путничких возова и жељезничких станица широм земље, у оквиру међународне акције организације РАИЛПОЛ, која је усмјерена на унапријеђење безбједности жељезничког саобраћаја.
Фото: Instagram/mupsrbije

Припадници Министарства унутрашњих послова спроводе појачане контроле путничких возова и жељезничких станица широм земље, у оквиру међународне акције организације РАИЛПОЛ, која је усмјерена на унапријеђење безбједности жељезничког саобраћаја.

Како је саопштено, полицијски службеници контролишу путнике, њихов пртљаг, али и друга мјеста у жељезничком систему, са циљем проналажења особа и предмета за којима се трага, као и спрјечавања и откривања различитих облика криминалитета.

Посебан акценат током ових активности стављен је на откривање кривичних дјела и прекршаја, као и на правовремено реаговање у ситуацијама које би могле да угрозе безбједност путника и других учесника у жељезничком саобраћају.

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Акција РАИЛПОЛ се спроводи у оквиру међународне сарадње полицијских служби окупљених у организацији РАИЛПОЛ, чији је циљ унапријеђење безбједности на жељезници кроз заједничке активности, размјену искустава и координисане контроле.

Појачаним присуством полиције на жељезничким станицама и у возовима настоји се да се повећа ниво безбједности, спријече противправна понашања и омогући сигурније путовање свим грађанима који користе жељезнички превоз.

(Телеграф)

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Тагови :

МУП Србије

Полиција

полицијска контрола

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