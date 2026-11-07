Пацијент ошамарио докторицу приликом транспорта у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Током интервенције Хитне помоћи у Подгорици догодио се инцидент када је пацијент физички и вербално напао чланове дежурне медицинске екипе која га је превозила у Ургентни блок Клиничког центра Црне Горе.
Према информацијама из Завода за хитну медицинску помоћ, екипа је претходно добила налог диспечера за кућну посјету у Улици хусинских рудара. Медицински радници су изашли на адресу, прегледали пацијента, након чега је докторка процијенила да је неопходно да буде превезен у Ургентни блок.
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Међутим, током транспорта дошло је до инцидента. Пацијент је, како је саопштено, најприје ошамарио докторку, а потом почео вербално да вријеђа њу и медицинску сестру које су се налазиле у возилу.
Упркос непријатној и стресној ситуацији, медицинска екипа је успјела да заврши транспорт и пацијента безбједно довезе до Ургентног блока Клиничког центра Црне Горе. О цијелом догађају одмах је обавијештена полиција.
Осумњичени је ухапшен, а данас се очекује поступање надлежног тужиоца који ће се изјаснити о даљим корацима у овом случају.
Поводом инцидента огласили су се и из Завода за хитну медицинску помоћ, одакле су поручили да ће предузети све неопходне мјере како би заштитили своје запослене и обезбиједили им сигурне услове за рад.
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Како су најавили, планирано је увођење протокола за пријем позива за кућне посјете, којим ће се вршити процјена и селекција позива како би се утврдило који случајеви заиста захтијевају хитну интервенцију на терену.
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