Тешка несрећа код Сарајева: Саобраћај обустављен, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у мјесту Осеник код Сарајева догодила тежа саобраћајна несрећа у којој има повријеђених особа.
У несрећи су учествовали једно приватно моторно возило и једно теретно возило. Како је потврђено из МУП-а КС, двије особе су повријеђене.
“Несрећа је пријављена у 10:20 сати. Учествовала су два возила и два лица су повријеђена и превезена на КУМ”, потврдили су за ЦрнуХронику из Оперативног центра МУП-а КС.
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Саобраћај је у потпуности обустављен, потврдили су из БИХАМК-а.
“Због саобраћајне незгоде у мјесту Осеник обустављен је саобраћај на дионици магистралне цесте Хаџићи-Тарчин”, рекли су из БИХАМК-а.
Припадници МУП-а КС су на лицу мјеста и увиђај је у току.
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