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Тешка несрећа код Сарајева: Саобраћај обустављен, има повријеђених

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АТВ редакција
07.11.2026 14:52

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Тешка саобраћајна несрећа код Сарајева, има повријеђених.
Фото: Црна-Хроника

Данас се у мјесту Осеник код Сарајева догодила тежа саобраћајна несрећа у којој има повријеђених особа.

У несрећи су учествовали једно приватно моторно возило и једно теретно возило. Како је потврђено из МУП-а КС, двије особе су повријеђене.

“Несрећа је пријављена у 10:20 сати. Учествовала су два возила и два лица су повријеђена и превезена на КУМ”, потврдили су за ЦрнуХронику из Оперативног центра МУП-а КС.

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Саобраћај је у потпуности обустављен, потврдили су из БИХАМК-а.

“Због саобраћајне незгоде у мјесту Осеник обустављен је саобраћај на дионици магистралне цесте Хаџићи-Тарчин”, рекли су из БИХАМК-а.

Припадници МУП-а КС су на лицу мјеста и увиђај је у току.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

МУП Кантон Сарајево

повријеђени

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