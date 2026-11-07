Девет ухапшених у акцији "Демиџ" остаје иза решетака мјесец дана

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор за девет осумњичених, који су ухапшени 4. новембра у акцији "Демиџ" у Бањалуци.
Из Судске полиције Републике Српске саопштено је да су полицијски службеници Интервентне јединице Судске полиције преузели јуче, од припадника МУП-а, девет особа осумњичених за злоупотребе дрога, обезбјеђивали их до доношења одлуке о притвору, те их ноћас спровели у КПЗ Бањалука.
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"Након одлуке судије за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, у притворску јединицу КПЗ Бањалука су спроведени М.С. из Словеније, Б.К., С.В., Б.Ј., М.П., Р.П., М.К. и С.Ш. сви из Бањалуке, те С.В. из Оџака", кажу у Судској полицији.
Како је раније саопштено из Окружног јавног тужилаштва Бањалука, сумњиче се да су у периоду од почетка 2025. године до 4. новембра 2026. године, неовлаштено ради даље продаје куповали, држали, преносили и продавали опојну дрогу марихуану и кокаин корисницима на подручју Бањалуке, Лакташа и Оџака.
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Подсјећамо, на основу наредбе Окружног суда у Бањалуци извршени су претреси на 20 локација.
"Том приликом је пронађено и одузето укупно око 13 килограма различитих врста материја које својим изгледом асоцирају на опојне дроге, возило, више комада дигиталних вага, више комада мобилних телефона, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, новац у износу преко 100.000 КМ у различитим апоенима и валутама и други предмети", навели су раније у ПУ Бањалука.
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