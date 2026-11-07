Испливали детаљи о жени која је родила сина Марије Шерифовић

Аутор:АТВ редакција
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Син Марије Шерифовић, Марио, ускоро ће прославити трећи рођендан. Мајка је постала 2023. године, када је уз помоћ сурогат-мајке у САД на свијет стигао њен син.
Вијест је тада изненадила јавност, будући да Марија раније није говорила о томе да пролази кроз процес остваривања мајчинства.
О овој теми поново се говори након што је пјевачица Нада Обрић изнијела поједине детаље о жени која је родила Маријиног сина. Према њеним ријечима, сурогат-мајка је удата, има властито дијете и високо је образована.
"Какве је она услове дала тој жени, тој сурогат-мајци, то је нестварно. Та жена је добила од птице млијеко. Притом, то није нимало ни сиромашна жена ни неписмена, напротив, она је високо образована. Она има своје дијете, има и мужа. Не знам како се одлучила да буде сурогат-мајка, мислим да је то био први пут за ту жену да буде сурогат-мајка", казала је Нада Обрић.
Марија је раније и сама говорила о процесу у Америци, наглашавајући да је ријеч о озбиљној процедури која подразумијева бројне медицинске, правне и административне кораке.
Посебно ју је погодило представљање сурогат-мајчинства као искориштавања жена.
"Ужасно ми смета што на Балкану, уз дужно поштовање свим нормалним, цивилизованим људима, људи сједе испод камена. Ја сједим у Америци, сунчам се и читам како људи сједе у дневницима, емисијама, јутарњим програмима и говоре како је та жена везана за радијатор, како је она малтретирано лице. Господо драга, ради се о процедури која захтијева на хиљаде докумената, потписаних папира. Моја сурогат-мајка је имала сваког дана масаже, чистачицу у кући... Тамо се не ради о робовласништву", поручила је пјевачица.
Ријеч је и о веома скупом поступку. Према процјенама наведеним у тексту, трошкови донирања јајних ћелија и формирања ембриона могу достићи 50.000 долара, док сурогат-мајчинство у Сједињеним Америчким Државама може коштати и око 150.000 долара, преноси "Аваз".
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