Logo

Испливали детаљи о жени која је родила сина Марије Шерифовић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
07.11.2026 14:46

Коментари:

0
Марија Шерифовић позира са сином Мариом током љетовања, док је његово лице прекривено емотиконом срцета.
Фото: serifovic/INstagram/Screenshot

Син Марије Шерифовић, Марио, ускоро ће прославити трећи рођендан. Мајка је постала 2023. године, када је уз помоћ сурогат-мајке у САД на свијет стигао њен син.

Вијест је тада изненадила јавност, будући да Марија раније није говорила о томе да пролази кроз процес остваривања мајчинства.

О овој теми поново се говори након што је пјевачица Нада Обрић изнијела поједине детаље о жени која је родила Маријиног сина. Према њеним ријечима, сурогат-мајка је удата, има властито дијете и високо је образована.

"Какве је она услове дала тој жени, тој сурогат-мајци, то је нестварно. Та жена је добила од птице млијеко. Притом, то није нимало ни сиромашна жена ни неписмена, напротив, она је високо образована. Она има своје дијете, има и мужа. Не знам како се одлучила да буде сурогат-мајка, мислим да је то био први пут за ту жену да буде сурогат-мајка", казала је Нада Обрић.

Марија је раније и сама говорила о процесу у Америци, наглашавајући да је ријеч о озбиљној процедури која подразумијева бројне медицинске, правне и административне кораке.

Посебно ју је погодило представљање сурогат-мајчинства као искориштавања жена.

"Ужасно ми смета што на Балкану, уз дужно поштовање свим нормалним, цивилизованим људима, људи сједе испод камена. Ја сједим у Америци, сунчам се и читам како људи сједе у дневницима, емисијама, јутарњим програмима и говоре како је та жена везана за радијатор, како је она малтретирано лице. Господо драга, ради се о процедури која захтијева на хиљаде докумената, потписаних папира. Моја сурогат-мајка је имала сваког дана масаже, чистачицу у кући... Тамо се не ради о робовласништву", поручила је пјевачица.

Ријеч је и о веома скупом поступку. Према процјенама наведеним у тексту, трошкови донирања јајних ћелија и формирања ембриона могу достићи 50.000 долара, док сурогат-мајчинство у Сједињеним Америчким Државама може коштати и око 150.000 долара, преноси "Аваз".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Марија Шерифовић

Коментари (0)

Више из рубрике

Марко Томас и Ава Карабатић

Сцена

Откривено зашто је пријатељ Аве Карабатић објавио да је умрла

1 ч

0
Ава Карабатић

Сцена

Ава Карабатић се поново огласила

2 ч

1
Огласила се Ава Карабатић након вијести о смрти: Особа је болесна

Сцена

Огласила се Ава Карабатић након вијести о смрти: Особа је болесна

4 ч

0
Старлета Ава Карабатић у квизу знања.

Сцена

Шире се вијести о смрти Аве Карабатић

6 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима