У шумама производили дрогу: Подигнута оптужница против 10 хрватских држављана

Аутор:АТВ редакција
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Општинско државно тужилаштво у Чаковцу је због производње дроге у шумама у Међимурју подигло оптужницу против 10 хрватских држављана.
Првооптужени је двадесетосмогодишњак коме се на терет ставља да је од децембра прошле до маја ове године у шумама на подручју Међимурске жупаније производио синтетички канабиноид.
Он је супстанце за производњу дроге набављао из иностранства преко доставних служби, а ангажовао је и двадесетседмогодишњака да за њега производи амфетамин.
Према оптужници, заједно су произвели између пет и 7,5 килограма ове дроге, преносе хрватски медији.
Двадесетосмогодишњак се терети и за посједовање амфетамина, марихуане, МДМА, кокаина, синтетичког канабиноида и хашиша ради даље продаје.
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Остали окривљени старости од 20 година, па све до 45 терете се да су дрогу куповали и препродавали.
Општински суд у Чаковцу прихватио је приједлог државног тужилаштва и продужио истражни затвор 20-годишњаку и 24-годишњаку због опасности од понављања кривичног дјела.
Из истог разлога истражни затвор је продужен и 27-годишњаку, али уз електронски надзор у дому.
(СРНА)
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