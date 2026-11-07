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У шумама производили дрогу: Подигнута оптужница против 10 хрватских држављана

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АТВ редакција
07.11.2026 15:05

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Општинско државно тужилаштво у Чаковцу је због производње дроге у шумама у Међимурју подигло оптужницу против 10 хрватских држављана.

Првооптужени је двадесетосмогодишњак коме се на терет ставља да је од децембра прошле до маја ове године у шумама на подручју Међимурске жупаније производио синтетички канабиноид.

Он је супстанце за производњу дроге набављао из иностранства преко доставних служби, а ангажовао је и двадесетседмогодишњака да за њега производи амфетамин.

Према оптужници, заједно су произвели између пет и 7,5 килограма ове дроге, преносе хрватски медији.

Двадесетосмогодишњак се терети и за посједовање амфетамина, марихуане, МДМА, кокаина, синтетичког канабиноида и хашиша ради даље продаје.

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Остали окривљени старости од 20 година, па све до 45 терете се да су дрогу куповали и препродавали.

Општински суд у Чаковцу прихватио је приједлог државног тужилаштва и продужио истражни затвор 20-годишњаку и 24-годишњаку због опасности од понављања кривичног дјела.

Из истог разлога истражни затвор је продужен и 27-годишњаку, али уз електронски надзор у дому.

(СРНА)

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Тагови :

Дрога

Шума

Хрватска

Оптужница

Међугорје

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