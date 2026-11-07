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Бекерат саопштио да одлази из Србије: Ко долази на његову позицију?

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07.11.2026 17:22

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Андреас фон Бекерат, шеф Делегације Европске уније у Србији
Фото: Printscreen/X

Шеф Делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат саопштио је данас да послије 15 мјесеци одлази из Србије.

"Одлазим са дубоким поштовањем и снажном вјером у вашу европску будућност", написао је фон Бекерат у објави на мрежи Икс.

Он је новој власти пожелио успјех у реформи институција и изградњи државе која је "све јача, праведнија и ближа будућности као дио Европске уније" и поручио да је ЕУ спремна да подржи Србију на сваком кораку.

Фон Бекерат напушта дужност шефа Делегације ЕУ у Србији након што га је влада Шведске 28. августа именовала за генералног директора нове шведске спољне обавјештајне службе УНД.

Он ће на нову функцију ступити 1. јануара.

Дужност отправника послова Делегације Еворпске уније у Србији преузеће Џулијан Васало, до именовања новог шефа Делегације, након одласка Андреаса фон Бекерата са те функције, саопштила је данас Европска кућа.

Како се наводи, Васало је искусни дипломата Европске уније са дугогодишњим искуством у области спољних односа и дипломатске службе.

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Тагови :

Андреас фон Бекерат

Србија

Европска унија

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