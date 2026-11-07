Бекерат саопштио да одлази из Србије: Ко долази на његову позицију?

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Шеф Делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат саопштио је данас да послије 15 мјесеци одлази из Србије.
"Одлазим са дубоким поштовањем и снажном вјером у вашу европску будућност", написао је фон Бекерат у објави на мрежи Икс.
Он је новој власти пожелио успјех у реформи институција и изградњи државе која је "све јача, праведнија и ближа будућности као дио Европске уније" и поручио да је ЕУ спремна да подржи Србију на сваком кораку.
Фон Бекерат напушта дужност шефа Делегације ЕУ у Србији након што га је влада Шведске 28. августа именовала за генералног директора нове шведске спољне обавјештајне службе УНД.
Он ће на нову функцију ступити 1. јануара.
Дужност отправника послова Делегације Еворпске уније у Србији преузеће Џулијан Васало, до именовања новог шефа Делегације, након одласка Андреаса фон Бекерата са те функције, саопштила је данас Европска кућа.
Како се наводи, Васало је искусни дипломата Европске уније са дугогодишњим искуством у области спољних односа и дипломатске службе.
15 months in Serbia. Memories for a lifetime.
Thank you, Serbia, for your warmth, friendship and trust.
I leave with deep respect and strong belief in your European future. 🇪🇺🇷🇸 https://t.co/YMkExFh8t4— A von Beckerath (@vBeckerath) November 7, 2026
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