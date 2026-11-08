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Тешка саобраћајка: Аутом се закуцао у дрво, сувозач пролетио кроз шофершајбну

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АТВ редакција
08.11.2026 08:12

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У саобраћајној несрећи која се током протекле ноћи у 1.10 сати догодила у Улици Господара Вучића на Лекином брду тешко су повријеђене двије особе.

Саобраћајна незгода се догодила када је аутомобил којим је управљала женска особа ударио у дрво, а мушкарац који је био на мјесту сувозача је од силине удара излетио кроз шофершајбну.

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Екипа хитне помоћи је жену и мушкарца са тешким повредама превезла у Ургентни центар.

(Телеграф)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Србија

Београд

удес

повријеђени

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