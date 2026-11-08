Тешка саобраћајка: Аутом се закуцао у дрво, сувозач пролетио кроз шофершајбну

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се током протекле ноћи у 1.10 сати догодила у Улици Господара Вучића на Лекином брду тешко су повријеђене двије особе.
Саобраћајна незгода се догодила када је аутомобил којим је управљала женска особа ударио у дрво, а мушкарац који је био на мјесту сувозача је од силине удара излетио кроз шофершајбну.
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Екипа хитне помоћи је жену и мушкарца са тешким повредама превезла у Ургентни центар.
(Телеграф)
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