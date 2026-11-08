Дводневна жалост у Пољској због терористичког напада у Кракову

Аутор:АТВ редакција
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У Пољској су данас и сутра дани жалости због убиства деветоро људи у Кракову. Пољски министар одбране Владислав Кошињак-Камиш навео је да је ријеч о терористичком нападу.
Министар унутрашњих послова Марћин Кјервински навео је да је истрага у току, а да све указује на то да је осумњичени био фасциниран екстремно десничарским идеологијама. У цијелој земљи заставе су на пола копља, а отказани су сви забавни догађаји.
Најмање шест особа је погинуло, а 12 је повријеђено, укључујући полицајце, у пуцњави која се јуче догодила у центру Кракова на југу Пољске. Осумњичени за напад је рањен и ухапшен, а у његовој кући пронађена су тијела још три особе.
Предсједник Пољске Карол Навроцки је за дане жалости прогласио 8. и 9. новембар. Заставе су од поноћи спуштене на пола копља, а отказани су сви догађаји забавног карактера.
Међу убијенима британски држављанин, рањено петоро странаца
У нападу у Кракову убијено је девет особа, међу којима је и један британски држављанин, саопштили су пољски званичници.
Међу 16 повријеђених је пет страних држављана и то из Аустрије, Немачке, Португалије, Русије и Велике Британије.
Пољски вицепремијер и министар одбране Владислав Кошињак-Камиш изјавио је да је пуцњава у центру Кракова била терористички акт усмерен против становника и туриста, док је министар унутрашњих послова Марћин Кјервински навео да је осумњичени имао веома радикалне, највјероватније крајње десничарске ставове.
"Дошло је до атентата, напада, до терористичког акта усмереног против становника и туриста који су боравили у Кракову", рекао је Кошињак-Камиш на конференцији за новинаре у Кракову, изражавајући саучешће породицама жртава, преноси Полсат њуз.
Он је демантовао информације да је осумњичени на било који начин био повезан са војском, истичући да надлежни морају да износе искључиво проверене информације.
Кјервински је рекао да је брзом реакцијом полиције спречен већи број жртава и да су полицајци прве хице према нападачу испалили свега три минута након пријаве инцидента.
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Број жртава повећан на шест: У пуцњави учествовала два нападача
Према његовим ријечима, ватрогасци и екипе хитне помоћи стигли су на место догађаја такође за око три минута.
Кјервински: Све указује на то да је осумњичени био фасциниран екстремно десничарским идеологијама Кјервински је навео да је осумњичени пољски држављанин, рођен 2002. године, који је живео у Светокришком војводству.
"Све указује на то да је био фасциниран екстремно десничарским идеологијама, али то ће бити предмет истраге", рекао је пољски министар полиције, додајући да је у аутомобилу којим је нападач дошао пронађена већа количина оружја.
Кјервински је навео и да је једна од истражних претпоставки да је осумњичени оружје узео из породичне куће, с обзиром на то да је његов отац поседовао дозволу за неколико комада оружја. Ипак, како је навео", прерано је за закључке о поријеклу оружја", пише РТС.
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