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Коме је Трамп понудио мјесто портпарола Бијеле куће?

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АТВ редакција
07.11.2026 21:48

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је мјесто портпарола Бијеле куће понудио предсједнику УФЦ-а Дејни Вајту.

"Драго ми је да објавим да је великом Дејни Вајту, борцу и ратнику, понуђено мјесто портпарола САД. Дејна, молим те, прихвати посао", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Трамп је додао да је замолио Вајта да за своје помоћнике постави Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, ако пристане да постане портпарол Бијеле куће.

УФЦ је највећа и најпрестижнија свјетска организација за мјешовите борилачке вјештине (ММА).

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Тагови :

Доналд Трамп

Бијела кућа

Америка

портпарол

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