Коме је Трамп понудио мјесто портпарола Бијеле куће?

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је мјесто портпарола Бијеле куће понудио предсједнику УФЦ-а Дејни Вајту.
"Драго ми је да објавим да је великом Дејни Вајту, борцу и ратнику, понуђено мјесто портпарола САД. Дејна, молим те, прихвати посао", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Трамп је додао да је замолио Вајта да за своје помоћнике постави Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, ако пристане да постане портпарол Бијеле куће.
УФЦ је највећа и најпрестижнија свјетска организација за мјешовите борилачке вјештине (ММА).
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